PSOE-A critica que Moreno "pretende colonizar la Cámara de Cuentas para manipularla a su antojo"

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal, ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "pretende colonizar la Cámara de Cuentas con el único objetivo de poder manipularla a su antojo".

"Moreno Bonilla está dispuesto a instrumentalizar este órgano independiente, tanto desde su partido como desde el Gobierno de la Junta, mermando con ello su prestigio y la confianza ciudadana en su buen funcionamiento", ha añadido el portavoz socialista en un comunicado la víspera del pleno que la Cámara de Cuentas tiene previsto celebrar este jueves para renovar su presidencia, un puesto para el que PP-A y Ciudadanos (Cs) proponen a la consejera Carmen Núñez, en su día designada a propuesta de la formación naranja.

José Fiscal ha criticado que el "papel" en este proceso de Manuel Aguilar como secretario general del órgano fiscalizador, "investigado por prevaricación, demuestra las intenciones del presidente de la Junta con la Cámara de Cuentas".

Tras subrayar que Aguilar declaró en septiembre de 2019 en un juzgado de Estepona (Málaga) "por un supuesto trato de favor a una empresa cuando era concejal del PP y presidente de una mesa de contratación", el portavoz socialista ha sostenido que "es evidente que se trata de una persona de marcado perfil político, con nulo prestigio y patrimonio profesional, que no es funcionario y, por tanto, no puede ejercer potestades públicas ni aporta seguridad jurídica".

"No puede dar fe de los actos de la entidad y no ha pedido la compatibilidad para ejercer su puesto con su cargo de presidente de la Cooperativa Agrícola de Estepona", ha añadido José Fiscal antes de sentenciar que "su única misión es minar la independencia de la institución, debilitar la legalidad de las actuaciones de la Cámara de Cuentas y poner en tela de juicio su autonomía".

El portavoz socialista ha insistido en que "el PP no es un partido de fiar; no cumple lo que firma y no respeta los acuerdos y los consensos". "En definitiva, un partido que no cree en lo público, por eso lo debilita hasta poder manejarlo para sus fines partidistas", ha añadido.

Fiscal ha reiterado que el acuerdo firmado para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria dice "claramente que se mantendrá el actual presidente" de la Cámara de Cuentas, Antonio López, "hasta el cumplimiento de su mandato, es decir, hasta 2022".

El parlamentario socialista ha remarcado que "este pacto se firmó en mayo de 2019 y la renovación del presidente se llevó a cabo en septiembre de ese mismo año, firmada por Moreno Bonilla como presidente y publicada en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para su plena entrada en vigor".

En esa línea, el responsable socialista ha subrayado que "nos asiste la razón política" en función del acuerdo rubricado para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, "y también la razón jurídica, como se demostrará cuando prosperen los recursos judiciales que se interpondrán en su momento", según ha concluido.