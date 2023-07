PSOE critica que no se mantengan los espacios expositivos de los palacios municipales de Granada

GRANADA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado este lunes "la decisión del equipo de gobierno, del PP, de no mantener los espacios expositivos de los palacios municipales" que se puso en marcha en el mandato anterior para que "estos lugares emblemáticos no se redujeran a una mera forma de hacer caja".

Así lo ha señalado la edil socialista María de Leyva tras recibir respuesta a una solicitud de información escrita realizada en el último pleno, tras lo que ha censurado que el "PP pretenda que la gestión de los palacios tenga una función más productiva que cultural, sobre explotándolos de manera que se ponga en riesgo nuestro patrimonio".

"El PP nos informa que no existe inversión en ejecución en la actualidad, por lo que no es posible continuar lo que no hay", ha dicho la edil socialista, para quien esta respuesta "pone de manifiesto que no existe voluntad de mantener la relación entre el área de Cultura, el área de Patrimonio y Gestión de Palacios para que la cultura de Granada sea la protagonista de los palacios municipales".

"Está claro que la contestación a la pregunta sobre la continuidad de los proyectos culturales emplazados en estos espacios ha sido un no rotundo que nos parece un error y una grave pérdida para esta ciudad. A veces no se trata de presupuesto, se trata de voluntad, y en este caso está claro que la edil del PP no tiene voluntad alguna de trabajar en este aspecto", ha agregado.