PSOE-A critica el nuevo decreto de escuelas infantiles y reclama reducción de ratios e infraestructuras educativas

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha criticado el nuevo decreto de escuelas infantiles aprobado por el Gobierno andaluz, que entra en vigor este curso, y que, según ha señalado, obligará a las familias a pagar servicios como el aula matinal, el comedor o las actividades de tarde, que hasta ahora "estaban totalmente bonificados", según ha asegurado. Además, ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que impulse la bajada de ratios en los centros andaluces "como ya ocurre en otras comunidades autónomas" y que dote de recursos a la educación especial y a las infraestructuras educativas.

En declaraciones difundidas por el partido, Alba ha apuntado en relación con el nuevo decreto que la reducción de ratios se aplicará "exclusivamente a Infantil pero a partir del curso 2026/27 y a lo largo de tres años, quedándose, además, en 22 alumnos y alumnas".

La secretaria de Educación también ha señalado la situación de algunos colegios con aulas prefabricadas, como el de Nuestra Señora de Los Remedios, de Cártama (Málaga), al tiempo que ha reclamado que hay "más de 700 niños andaluces estudiando en este tipo de aulas, como ocurre en el municipio de Mijas". Además, ha mencionado la "falta de ejecución" de infraestructuras como el quinto instituto del Rincón de la Victoria (Málaga).

Por último, la responsable socialista ha advertido de que el curso escolar estará marcado por "la falta de planificación y diálogo del Gobierno andaluz con la comunidad educativa", al tiempo que ha reclamado al presidente de la Junta que "afronte" los problemas que, a su juicio, existen en el sistema educativo andaluz.