El PSOE critica la "oscuridad" de colocar al frente de empresas de la Diputación de Córdoba a "altos funcionarios"

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha expresado este lunes su recelo ante el decreto firmado por el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes (PP), "que nombra coordinadores y supervisores de las empresas públicas Emproacsa y Epremasa a altos funcionarios de la Diputación, como al secretario, al interventor, al gerente de Hacienda Local y a otros cargos más".

A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha dicho que a los socialistas les "sorprende la oscuridad con la que se adopta esta decisión, para controlar más a las empresas públicas, porque parece que se les ha ido de madre el gasto y la gestión en ambas".

Morales ha mostrado su "extrañeza" ante el decreto, "dado que el propio Fuentes es el presidente de Emproacsa y su vicepresidente primero el de Epremasa", y ha expresado su sospecha de que "quizá nos quiere decir que el equipo de gerentes ejecutivos que había nombrado ya no sirven y ya no son de su confianza".

El portavoz socialista ha insistido en que "pedimos respuestas sobre el sentido que tiene este decreto y si van a preparar informes que justifiquen otro modo de gestionar las empresas provinciales, y también que nos aclaren la situación en que se encuentran los conflictos laborales que tienen ambas empresas con los representantes de los trabajadores".

Para Morales, "es urgente saber la verdad de lo que está pasando en las empresas provinciales de agua y de basura y residuos, porque no es lógico que cada año tengan más déficit y quieran trasladar los números rojos a los vecinos de la provincia de Córdoba con la subida de las tarifas".