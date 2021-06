El PSOE critica que "la parálisis municipal" en Granada afecte a la Oficina de Turismo, "sin habilitar adecuadamente"

GRANADA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Raquel Ruz ha criticado este miércoles que "la parálisis municipal" tenga "sin habilitar adecuadamente" la Oficina de Turismo de la capital, una estructura que ha señalado que no se ha preparado para "atender a los turistas que ya llegan" en esta fase de la pandemia del coronavirus.

Así, Raquel Ruz ha pedido en una nota de prensa, tras una comparecencia informativa, que se abra "de manera integral" la Oficina de Turismo situada en la Plaza del Carmen, donde se dan las condiciones para "garantizar la seguridad de los visitantes con una atención digna y adecuada".

Es, según la edil socialista, un ejemplo de las consecuencias que está teniendo para la capital y el Consistorio la crisis municipal que ha llevado a un gobierno local con solo dos ediles de Cs, encabezado por el alcalde, Luis Salvador. "La oficina sigue cerrada con una mesa y un cristal en la puerta, que impide ofrecer un servicio digno para los trabajadores municipales y para los turistas", ha criticado Ruz.

Al respecto, la viceportavoz del PSOE ha aseverado que la oficina, con techos altos, y una gran amplitud, ofrece todas la garantías de seguridad necesarias, "por lo que no se entiende que no esté ya abierta, y que el anterior responsable de Turismo", en referencia al edil no adscrito Manuel Olivares, "que abandonó sus competencias, no lo tuviera previsto o dejado cerrado antes de dejar su cargo".

En este sentido, la edil socialista ha insistido en que la Oficina de Turismo es un ejemplo más de la situación "de descontrol, parálisis y dejadez a la que se debe poner punto y final a la mayor brevedad, por lo que ha vuelto a insistir a Salvador en que dimita lo antes posible para poder desbloquear una situación que no se puede prolongar por más tiempo, porque el daño a Granada va a ser incalculable".