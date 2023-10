PSOE critica plan de choque sanitario para "dar más dinero a la privada" y Junta replica: "Concertaban por un tubo"

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha criticado este jueves al Gobierno andaluz por el hecho de que "su plan de choque" para mejorar la atención sanitaria en Andalucía sea "dar más dinero a la privada", a lo que ha sumado la acusación dirigida a la consejera de Salud, Catalina García, acerca de que "precio sí tiene", que ha situado "en millones de euros para forrar la sanidad privada y la salud mental".

A esto ha replicado García alegando que la hoja de ruta del Gobierno andaluz es "primero atender con recursos propios y, cuando no sea suficiente, con recursos ajenos", mientras que ha defendido que "nuestro objetivo es seguir mejorando el sistema", a la vez que ha acusado a la Administración socialista de que "ustedes concertaban por un tubo".

La consejera de Salud ha afrontado en el Pleno del Parlamento de Andalucía tres preguntas sucesivas de diputadas socialistas sobre cumplimiento del Pacto por la Atención Primaria, la privatización de la salud mental en Andalucía y sobre el plan de choque de las listas de espera.

Irene García, quien ha recordado que cuando se firmaba el pacto sobre la Atención Primaria la consejera de Salud "se encontraba reunida con la cúpula de la Consejería en Antequera y allí dijo que no había dinero y que no eran posibles las sustituciones", le ha preguntado a García cuándo se va a destinar el 25% del presupuesto sanitario a Atención Primaria, cuándo se iba a hacer la modificación de la orden de tarificación de los conciertos sanitarios, así como ha reclamado a la titular de Salud que "aproveche el tiempo para relajar la soberbia", antes de plantearle que "deje de decir que no hay médicos" por cuanto ha esgrimido si hay "una sola clínica privada que no haya podido abrir por falta de personal".

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, ha reprochado a la consejera que hace dos semanas se celebrara un debate sobre salud mental en el Pleno de la Cámara autonómica y "no dijo ni mu sobre sus verdaderas intenciones" acerca de un acuerdo marco de 30 millones de euros para concertar consultas, antes de ironizar sobre el hecho de que anunciara la contratación de 26 facultativos en este ámbito cuando "nunca antes se destrozó la sanidad pública y se privatizó como están haciendo usted y Moreno Bonilla".

"Qué frialdad y callar, ocultar los 30 millones a salud mental, lo sabía y no lo dijo, no lo contó, pura estrategia política", le ha afeado Márquez, quien ha colegido que "le importa un pimiento la salud mental", así como ha hablado de "política desalmada" por cuanto "no quería que supiéramos la verdad".

La también diputada socialista María Ángeles Prieto ha reprochado a la consejera de Salud que en Andalucía "se hayan triplicado" las listas de espera con "más de un millón de personas esperando" mientras ha lamentado que la región se sitúe entre "las esperas más altas de toda España", antes de considerar que "su verdadero plan es destrozar la sanidad pública para fortalecer la privada", convencida de que el Gobierno andaluz promueve "una privatización de libro", de la que ha aportado el ejemplo de que los pacientes en listas de espera para cataratas son 26.000 cuando el Gobierno andaluz "concierta 31.000" y ha planteado que se trata de "una entrega total a la privada" por cuanto ha indicado que ha aumentado "un 51% los conciertos y han subido un 3,7% en personal".

GARCÍA: LA RECTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE TARIFACIÓN "ESTÁ EN TRÁMITE"

La consejera de Salud ha esgrimido que el Gobierno andaluz tiene hasta "el 31 de diciembre plazo para llegar" a cumplir con el Pacto sobre Atención Primaria, mientras que ha asegurado que la rectificación de la orden de tarificación de Atención Primaria "está en trámite", de lo que ha puesto como ejemplo que "ahora está en el Gabinete Jurídico para quitar dos palabras".

Ha replicado a las críticas socialistas que "la sanidad era un negocio cuando ustedes gobernaban, hicieron de la sanidad un negocio", de lo que ha puesto como ejemplo la atención sanitaria en la provincia de Cádiz, donde ha asegurado que "sí o sí era concertada", mientras que ha defendido que ha sido un gobierno del Partido Popular el que ha cumplido un acuerdo de la Mesa Sectorial de 2006 para el desarrollo de la carrera profesional.

Catalina García ha dado "matrícula de honor en cinismo" al Grupo Socialista tras poner de manifiesto que en 1996 el Gobierno andaluz concertó entonces la hospitalización de salud mental grave de larga duración y ha defendido que "lo vamos a seguir haciendo" con la premisa de "dar respuesta a la persona que tiene trastornos y a sus familias", antes de contraponer el gasto socialista en conciertos sanitarios, que ha dicho era de un 4,19% del gasto sanitario en 2018, cuando en la actualidad lo ha situado en un 4,03%, antes de defender que "somos la tercera que menos gastamos en gasto por habitante, 64,98 euros por habitante" en este apartado.

SEIS MILLONES DE EUROS PARA AFRONTAR 9.000 CIRUGÍAS

La consejera de Salud ha esgrimido que su departamento va a poner en marcha un programa de continuidad asistencial y de autoconciertos, dotado con seis millones de euros para propiciar que se acometan 9.000 cirugías, de las que ha dicho que "son el 17,4% de nuestras listas de espera" y ha planteado la pretensión de "reducir la lista de espera un 24%".

La consejera, que ha reconocido un incremento de un 17% de las indicaciones quirúrgicas sobre el año 2018, hecho que ha presentado como "una situación que se da en todas las comunidades autónomas", ha asegurado que "vamos a seguir trabajando, no me van a despistar", antes de afirmar que "en sanidad nunca nada está perfecto, siempre es mejorable".