El PSOE-A critica la política de "privatización" de Moreno: "Hay quienes esperan más de un año para operarse"

ARMILLA (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha denunciado que la política de "privatización" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el ámbito sanitario, ha provocado que en la región haya quienes esperan "más de un año para operarse". En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Moreno "ha desviado 1.500 millones de euros a dedo, sin control, a las empresas privadas de la sanidad, a costa de la salud" de los andaluces.

En una intervención en Armilla (Granada) recogida por el PSOE-A en un comunicado, Márquez ha sostenido que hay dos millones de andaluces esperando una cita con el especialista o para poder operarse, de los cuales 200.000 son de Granada. Con respecto a esta provincia, ha denunciado que una de cada cuatro personas que está esperando para operarse lleva en lista de espera más de un año y que, en algunos casos, estamos hablando de enfermedades graves, "de gente que se muere sin contarlo".

Así las cosas, ha mostrado una tarjeta de crédito y otra de la Seguridad Social, para enfatizar que la segunda, "la blanca y verde es la que defendemos nosotros, esta es con la que queremos que cualquier médico atienda a cualquier andaluz, con independencia del dinero que tenga en la cuenta corriente". La socialista ha apostillado que la tarjeta de crédico, "la que defiende el PP en la sanidad, es la de la vergüenza, la de la indecencia, la que hace que la gente se cure en función del dinero que tenga".

"Es una vergüenza lo que está pasando con la sanidad pública cuando hay más dinero que nunca", ha sentenciado la líder socialista, quien ha advertido que "no nos van a callar", y ha definido al mandatario andaluz como "un suavón que hace políticas de derechas".

Márquez ha asegurado que el PSOE-A defiende a la mayoría de andaluces sean cuales sean sus ingresos, por lo que ha apuntado la victoria de la secretaria general, María Jesús Montero, ante el actual presidente de la Junta. "La mayoría de los andaluces son progresistas, la mayoría de la gente conecta con nosotros y esa es la tarea más apasionante y más importante que tenemos en estos momentos", ha señalado.

DÍA DE LA ROSA EN ARMILLA

La política onubense, que ha asistido al Día de la Rosa en Armilla, también ha tenido palabras de agradecimiento para alcaldes y concejales socialistas: "lo mejor que tiene el PSOE de Andalucía. "La política local es la que mira directamente a los vecinos y a las vecinas", la que sabe lo que les pasa, lo que sienten, para buscar respuestas a sus problemas, ha sentenciado Márquez.

Por su parte, la alcaldesa de Armilla y vicesecretaria general del PSOE de Granada, Loli Cañavate, ha destacado que cuando los socialistas avanzan unidos el PSOE se convierte en un partido imparable. "Sabemos a dónde queremos llegar y que con María Jesús Montero vamos a recuperar la Junta de Andalucía", ha dicho Cañavate, que ha hecho un llamamiento también a la militancia de Armilla para seguir defendiendo las políticas socialistas.

"Os necesito con vuestra fuerza y con vuestro compromiso, porque no va a ser fácil: enfrente tenemos un enemigo que sabéis bien que tiene muchísimos recursos y ningún escrúpulo para utilizarlos. Nos quieren divididos, nos quieren rendidas, pero que quede claro, ni me rompo ni me rindo y sé que vosotros y vosotras tampoco lo vais a hacer", ha concluido la vicesecretaria general.