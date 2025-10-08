PSOE-A critica que el PP-A "culpe a Montero" del caso de las mamografías y pide investigar todos los cribados de cáncer

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 8 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grup - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha defendido este miércoles la iniciativa para que el Parlamento andaluz constituya una comisión de investigación en relación a la "gestión del sistema de detección precoz de cáncer del Sistema Andaluz de Salud (SAS) y sus posibles responsabilidades políticas", que se extienda a los distintos cribados de cáncer que lleva a cabo la sanidad andaluza, no sólo el de mama, y ello al hilo de los fallos detectados en este último, de los que ha criticado que ahora el Gobierno del PP-A trata de "culpar" a la secretaria general del PSOE-A y exconsejera de Salud, María Jesús Montero.

En rueda de prensa en el Parlamento tras registrar dicha solicitud de creación de comisión de investigación suscrita de forma conjunta por los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, María Márquez ha defendido dicha iniciativa para abordar el funcionamiento del "cribado de cáncer de mama y de otro tipo de cáncer" que aplica el sistema público andaluz de salud para intentar "prevenir una enfermedad tan dolorosa y tan dura".

En esa línea, ha apuntado que en el PSOE-A tienen "constancia" de que los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama "no sólo está pasando" en este, y por eso la comisión de investigación solicitan los grupos de izquierda "no se ciñe exclusivamente" a este último, sino que "se abre a otros cribados" de cáncer.

Además, ha subrayado que, a lo largo de los años de gobierno del PP-A en la Junta, el Grupo Socialista ha pedido en el Parlamento la solicitud de creación de "dos comisiones de investigación sobre los contratos irregulares, de emergencia" del SAS, "porque la información que nos estaba llegando hacía sospechar que las cosas no se estaban haciendo bien y que, con la excusa de la privatización a costa de la salud de los andaluces, algunos se estaban forrando".

Ha criticado que el PP-A "votó que no" a sendas iniciativas, y ha remarcado que "en estos momentos hay dos juzgados en Andalucía, uno en Sevilla y otro en Cádiz, investigando al Gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla por presunta corrupción sanitaria", y la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos antecesores en el cargo --Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas-- van a tener que "desfilar por los juzgados" el próximo mes de noviembre "imputados" en esta investigación.

MORENO "TERMINARÁ PAGANDO EN LOS JUZGADOS"

En esa línea, ha augurado que Juanma Moreno "terminará pagando en los juzgados el destrozo, la venta a pedazos de la sanidad pública en Andalucía" que, en su opinión, está cometiendo, y ha criticado que el Grupo Popular haya registrado hace unos días un escrito manifestando su oposición a la solicitud de comisión de investigación que el PSOE-A había registrado "para saber la verdad sobre lo que está pasando con las listas de espera" en la sanidad andaluza, que es donde "está el origen de todo" lo que está ocurriendo, según ha remarcado.

María Márquez ha incidido en justificar que la comisión de investigación que han solicitado los grupos de oposición de izquierdas en el Parlamento andaluz aborde el programa de "cribado de cáncer" en Andalucía, y "no sólo el de mama", porque a los socialistas les está llegando "información, que estamos estudiando y analizando", que lleva a pensar que con el caso de las mamografías se está viendo "la punta del iceberg".

También ha denunciado que el Gobierno del PP-A "no quiere contar la verdad" sobre lo sucedido y, "de hecho, se está afanando en tapar" la misma, y además "de la manera más ruin y miserable que se puede hacer gestionando una crisis sanitaria del nivel que estamos gestionando en estos momentos en Andalucía, con personas enfermas de cáncer", según ha remachado.

La portavoz socialista ha lamentado que, "como no hay mentira que tape semejante desvergüenza política, lo que nos faltaba" era ver a "los 'voceros' de Moreno Bonilla y el Gobierno" del PP-A "culpando a María Jesús Montero" de lo sucedido.

"Esto ya es lo último", ha criticado María Márquez, que ha augurado que los 'populares' "mañana culparán a Pedro Sánchez", y "también a los catalanes", ha ironizado antes de considerar que el presidente de la Junta "debería haber comparecido a petición propia" por este asunto del cribado de cáncer de mama, y "haberle dado la cara a las mujeres andaluzas que en estos momentos estamos en un sinvivir, y no haber minimizado el tema con una 'palmadita' en la espalda e intentando que 'a otra cosa, mariposa'".

También ha acusado al PP-A de "intentar retorcer" la cuestión relativa al protocolo que se ha venido aplicando sobre el funcionamiento del cribado de cáncer de mama, vinculándolo a la etapa de María Jesús Montero como consejera de Salud, y ha subrayado que dicho protocolo fue elaborado por "más de 20 profesionales de Andalucía de prestigio", y estuvo "avalado, entre otras entidades, por la Asociación Española contra el Cáncer", además de que "fue copiado en otras comunidades autónomas", ha remarcado para instar a la Junta a dejar de "manosear con un tema tan grave".

SIN "CONFIANZA" EN EL GOBIERNO DE MORENO

También ha señalado que en el PSOE-A no tienen "ninguna confianza en estos momentos en el Gobierno de la Junta de Andalucía para resolver el problema" ni "en el anuncio que vayan a hacer al final de la mañana" sobre cómo van a afrontar este caso, porque no creen que "alguien que ha destrozado el sistema sanitario va a ofrecer alguna respuesta o solución", cuando "esto no es un caso aislado", sino que "forma parte de un plan premeditado para destrozar y privatizar la sanidad".

De igual modo, ha considerado que "ha quedado claro durante este tiempo" que Juanma Moreno "está más preocupado de salvar su imagen que de salvar la vida de las mujeres", y "toda la estrategia del PP, todos los mensajes, todas las comunicaciones públicas que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía van más para salvar su imagen que para gestionar esta crisis sanitaria sin precedentes en nuestra comunidad autónoma".

Igualmente, la portavoz socialista ha pedido "disculpas" en nombre del PSOE-A "a todas las personas que en estos momentos se están poniendo en contacto" con el partido con "testimonios" que demostrarían que "estamos ante la punta del iceberg" de una crisis mayor, porque "no damos abasto, no tenemos la capacidad de contestar a todos los mensajes" que están recibiendo.

Finalmente, la también vicesecretaria general del PSOE-A ha aseverado que en el sistema sanitario andaluz existe un "daño estructural", un "colapso" que a los socialistas tiene "muy preocupados", y que por eso han solicitado dicha comisión de investigación a la que pide que el PP-A no se oponga como ha hecho con la pedida en relación a las listas de espera del SAS, según ha abundado antes de instar también al presidente de la Junta a tener "la valentía de contarnos a los andaluces realmente lo que está pasando".