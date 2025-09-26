PSOE critica que el PP se "enroque contra los municipios" de Granada tras rechazar ayudas a todos los anejos rurales

BAZA (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha criticado que el PP "se mantenga enrocado en el no como única respuesta, incluso cuando se trata de medidas tan necesarias como apoyar a los anejos rurales de la provincia, garantizar el pago de la dependencia o la ejecución de franjas perimetrales contra los incendios forestales".

En Baza, junto al secretario general del PSOE bastetano, Manuel Gavilán; el diputado provincial Juan Francisco Torregrosa ha censurado la oposición "sistemática" del PP al "aplicar el rodillo de la ideología a aquellas propuestas beneficiosas para el territorio y la ciudadanía que presenta el PSOE".

"En este último pleno votó en contra de mejorar e incrementar las ayudas a todos los anejos de la provincia, tras excluir a dos tercios del total. Dijo no a mejorar la financiación de la dependencia y a ejecutar los pagos pendientes y también se opuso a ejecutar franjas corta incendios en el perímetro de los municipios para anticiparse a los graves episodios que hemos visto este verano en otras provincias", ha señalado.

Torregrosa ha reivindicado que la Diputación "debe ser la institución que atienda a quienes más lo necesitan y que apoye a los ayuntamientos en sus demandas, en lugar de ser un muro de rechazo a cualquier iniciativa que no provenga del PP".

"No compartimos que, por ejemplo, el gobierno provincial del PP se niegue a rectificar su convocatoria de anejos para incluir a los que se han quedado fuera debido a los errores y la poca cantidad presupuestaria", ha expuesto.

El socialista se ha mostrado partidario de esta medida que da continuidad a la línea que ya el PSOE puso en marcha hace dos mandatos en Diputación, "al discriminar positivamente con más recursos a los municipios con anejos", pero ha criticado que el gobierno de Francisco Rodríguez "se niegue en rotundo a mejorar la propuesta que ha impulsado".

Así, ha censurado que estas ayudas, tal y como las ha planteado el gobierno del PP, hayan generado un "agravio" entre unos núcleos de población y otros de la provincia, "en muchos casos pertenecientes al mismo municipio".

El socialista ha afeado al PP su "rechazo" a que se cambien los criterios y a aumentar los recursos, lo que evidencia su "falta de voluntad política. El gobierno de Francisco Rodríguez pensaba que esta convocatoria iba a tener un gran impacto, pero se va a quedar en nada", ha advertido.

En ese contexto, el secretario general del PSOE de Baza, Manuel Gavilán, ha lamentado que, en el debate propiciado por el grupo socialista ayer en el pleno de la Diputación, el PP se limitara a indicar que "había que estar contentos con los recursos que han llegado y no preocuparnos de los que no han venido".

"El Baúl es el único anejo de Baza que recibirá esa ayuda mientras que quedan fuera La Jamula, Río de Baza, Benacebada y El Baico", ha apostillado.