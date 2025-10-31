PSOE critica que el PP rechace la Comisión de Investigación del cribado de cáncer de mama:"Quieren ocultar lo ocurrido"

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha denunciado el rechazo del Partido Popular (PP) a la creación de una Comisión de Investigación del cribado del cáncer de mama en el Parlamento de Andalucía, asegurando que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "sigue queriendo ocultar lo ocurrido".

Márquez ha lamentado en una nota que "ha pasado más de un mes desde que se destapó la crisis de los cribados, de gente que tenía cáncer y se podía haber prevenido en Andalucía, y todavía no sabemos qué ha pasado". Pese a ello, ha señalado, el PP está "a lo suyo, a los votos, a salvar la imagen de Moreno y a decir que aquí no ha pasado nada".

La dirigente socialista ha subrayado que "todavía desconocemos la verdad sobre las listas de espera y el cribado del cáncer", y ha insistido en que "no hay justicia para estas mujeres ni reparación para que situaciones así no se repitan".

Márquez ha defendido que "la Comisión de Investigación serviría para aclarar con información y con datos técnicos qué ha pasado y cómo ha podido ocurrir". Por ello, la vicesecretaria general ha afirmado que la negativa del PP responde a "un interés por la opacidad". "Si no quieren comisión de investigación es porque quieren ocultar y tapar la información real sobre lo que ha ocurrido", ha aseverado.

La socialista ha explicado que el PP "no quiere que llamemos a los gerentes de las clínicas privadas y concertadas con la Junta, para que no podamos comprobar cómo funcionan respecto a este asunto; no quieren que llamemos a los técnicos para que nos expliquen quién dio la orden de no comunicarlo, ni que llamemos a los delegados provinciales".

Márquez ha recordado que esta petición no es exclusiva del PSOE-A: "Hemos solicitado una Comisión de Investigación en el Parlamento, al igual que lo han hecho las asociaciones, Amama y las mujeres afectadas".

Por último, ha señalado que los socialistas les parece "impresentable este rechazo del PP a que se sepa la verdad", insistiendo en que "quien nada esconde, quien nada teme, no tiene ningún problema a aportar información y a que se sepa la verdad. Los andaluces tenemos derecho a que se sepa la verdad", ha concluido.