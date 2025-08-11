PSOE-A critica al PP su uso "penoso y ofensivo" de Blas Infante cuando Moreno "hace una Andalucía menos justa"

Archivo - El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, en una imagen de archivo. - PSOE DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, ha recriminado este lunes al Partido Popular el tono de sus declaraciones en el marco del acto que este domingo organizó la Fundación Blas Infante en Sevilla en conmemoración del 89 aniversario del fusilamiento del padre de la Patria andaluza en agosto de 1936.

En una comparecencia informativa en Granada, Cuenca ha hablado del uso "penoso y ofensivo" que el PP hizo de ese homenaje a la figura por Blas Infante en la conmemoración de su asesinato por cuanto aprovechó para describir a Andalucía como "tierra de progreso" e invocó que "el sueño de Blas Infante" era "la unidad y la igualdad", metas cuyo logro en la actualidad atribuyó al gobierno de Juanma Moreno.

Frente a esas aspiraciones del padre de la Patria andaluz, el PSOE andaluz ha considerado que el presidente de la Junta de Andalucía está haciendo "justo lo contrario", de manera que en los siete años de gobierno el PP "está haciendo de Andalucía un espacio menos justo, menos libre y menos solidario".

"Traición" del PP a la figura de Blas Infante, ha sostenido Cuenca, quien ha criticado a este partido al considerar que tomaba "por tontos" a los andaluces.

"Eso es traicionar la memoria de la figura del padre de la patria andaluza", ha proclamado el portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz.

Cuenca ha remarcado que Blas Infante fue "asesinado por los franquistas por defender una Andalucía libre, justa, donde todos los andaluces y andaluzas tuvieran las mismas oportunidades que los tres señoritos".

El PSOE andaluz se ha pronunciado de esta forma ante las declaraciones que hiciera el domingo el vicesecretario de Formación del PP andaluz y diputado autonómico, José Ricardo García, en una jornada de evocación de Blas Infante en el aniversario de su fusilamiento.

García afirmó que "Andalucía es una tierra de progreso. Estamos invirtiendo más que nunca en sanidad, más que nunca en educación, más que nunca en políticas sociales. Y eso es andalucismo. Eso es apostar por el futuro de los andaluces. Y apostar por la unidad y por la igualdad era la realidad del sueño de Blas Infante. Y por supuesto, esa realidad es la que se está consiguiendo con el gobierno de Juan Manuel Moreno".