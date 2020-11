PSOE-A critica que el Presupuesto de la Junta "castiga las políticas sociales" y "recorta 20 millones" en Renta Mínima

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez ha sostenido este jueves que el proyecto de Presupuestos que ha diseñado el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) para 2021 es "paupérrimo, ridículo y castiga las políticas sociales, pese a su decisivo impacto sobre la ciudadanía y como si no hubiera una crisis global por la pandemia de coronavirus", además de que supone un "recorte" de 20 millones en la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.

En la comisión parlamentaria de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y en respuesta a la presentación de los presupuestos de dicho departamento del Gobierno andaluz por parte de su titular, la consejera Rocío Ruiz, la diputada socialista ha tachado de "escándalo" ese "recorte" de la Junta en la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía respecto a 2020, según ha informado el PSOE-A.

Según ha advertido Soledad Pérez, en dicho recurso "se acumulan ya 83 millones menos a la cantidad establecida en 2018, en el primer año de vida de esta prestación creada por un gobierno socialista".

Además, la parlamentaria socialista ha criticado que "las derechas en la Junta congelan la dependencia, que sólo sube por la aportación extraordinaria del Gobierno de España de 100 millones de euros".

"Es inadmisible que el Gobierno andaluz no aporte ni un euro más, lo que significa que este derecho no se financia al 50-50 como prevé la ley, y que no se terminará en 2021 con las listas de espera, que ya ascienden a 110.000 personas, 45.000 ni siquiera valoradas", según ha abundado la representante del PSOE-A.

Igualmente, Soledad Pérez ha advertido de que "la igualdad de género se estanca en Andalucía", porque en el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), en las partidas en igualdad y violencia de género se aprecia "una nueva congelación presupuestaria a pesar de los fondos estatales del Pacto de Estado de Violencia de Género".

En la atención a la infancia, asimismo, "se congela el presupuesto", y "la futura ley de Infancia y Adolescencia nacerá con financiación cero", según ha advertido la diputada socialista antes de apostillar que "casi lo mismo hace el Gobierno andaluz con las pensiones asistenciales, que experimentan una escasa subida pese a que su lista de espera supera el año".

"Al Gobierno de Moreno Bonilla no le interesa combatir la pobreza ni en Andalucía ni fuera, pese a los estragos de la pandemia, y recorta otra vez la Cooperación Internacional para el Desarrollo", según ha añadido también Soledad Pérez, quien ha denunciado que "ya se superan los diez millones menos en estas políticas respecto al último ejercicio socialista".