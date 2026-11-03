PSOE critica que los presupuestos de la Junta "recortan" un doce por ciento la inversión en Granada

Los parlamentarios andaluces del PSOE Olga Manzano y Paco Cuenca. - PSOE

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha criticado que el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 reduce en "más de 65 millones de euros" su inversión para la provincia de Granada, lo que supone un 12 por ciento menos que el ejercicio anterior, y "vuelve a dejar sin respuesta sus principales necesidades".

La parlamentaria andaluza del PSOE Olga Manzano ha señalado este martes que el problema "no es solo que Granada reciba menos dinero que el año pasado sino que buena parte de lo que se presupuesta no se ejecuta y las mismos partidas y proyectos vuelven a aparecer ejercicio tras ejercicio sin que lleguen a convertirse en realidades".

Se ha referido en este sentido a la Biblioteca de Andalucía, que ya figuraba en las cuentas de 2019 con cinco millones y "ocho años después, continúa sin ubicación conocida", la carretera Guadix-Fonelas, la bioclimatización del colegio de Ventorros de San José o la estación de autobuses de Baza.

Según la socialista, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presenta "unos presupuestos récord para Andalucía, pero Granada recibe menos inversión y carece de proyecto estratégico". Además, ha advertido que las cuentas concentran los recursos en los territorios más poblados, mientras comarcas como las del Poniente y de la zona norte, entre otras, "continúan sin las infraestructuras y los servicios que necesitan para fijar población y generar actividad económica".

Junto al parlamentario andaluz Paco Cuenca, Manzano también ha citado la "escasa" ejecución de presupuestos anterior y ha señalado que "no sirve de nada anunciar inversiones si después no se llevan a cabo. En 2025, siete de cada diez euros presupuestados para inversión en Granada se quedaron sin ejecutar".

La socialista ha denunciado también que el presupuesto vuelve a dejar sin consignación específica numerosos proyectos que "llevan años reclamándose" desde la provincia. Entre ellos ha citado el tramo Fines-Baza de la Autovía del Almanzora --el único pendiente y que discurre por Granada--; la conexión entre Cúllar y Caravaca; la conexión de la A-44 con la Segunda Circunvalación a su paso por el CITAI de Escúzar; y actuaciones en carreteras como la A-402, la A-4154, la A-308 Darro-Iznalloz, el acceso del polígono de Purullena a la A-92 o la A-4200 entre Baza y Benamaurel.

A esta relación ha sumado el Gran Teatro de la Ópera, el Gran Espacio Escénico y la falta de una financiación autonómica extraordinaria para respaldar la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura.

En materia sanitaria, ha reclamado una apuesta presupuestaria concreta por el Hospital de la Alpujarra, el centro de salud de Ugíjar y el de Cenes de la Vega y y IES de Gójar "pues son necesidades que llevan años sin encontrar respuesta en los presupuestos autonómicos".

También resulta llamativo, a su juicio, la Ciudad de la Justicia de Granada, pues la Junta anunció que la segunda fase del complejo podría empezar a avanzar en 2027, "pero en estas cuentas no encontramos una partida específica para ejecutar esas obras. Se destinan 500.000 euros a la rehabilitación de El Cubo, pero eso no equivale a tener garantizada la continuidad del proyecto judicial".

En relación con la ampliación del Metro, Manzano ha reivindicado el papel de los gobiernos socialistas en la construcción y puesta en marcha de esta infraestructura y ha defendido que la prolongación hacia Las Gabias y Churriana es también fruto de ese impulso.

Asimismo, ha recordado la importancia de los fondos europeos Next Generation conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer posibles actuaciones estratégicas de movilidad.

En vivienda, ha criticado la falta de nuevas promociones públicas impulsadas por la Junta en Granada durante estos ocho años de Gobierno del PP. Ha cuestionado que la dotación provincial directa de AVRA se centre fundamentalmente en actuaciones de accesibilidad, eficiencia energética y conservación del parque existente, "sin una apuesta equiparable por construir nuevas viviendas públicas".

"La Junta tiene la obligación de utilizar sus instrumentos públicos para ampliar el parque de vivienda asequible. No basta con rehabilitar las viviendas que se construyeron en anteriores etapas de gobierno. Granada necesita nuevas promociones, alquiler asequible y oportunidades para que la gente joven pueda emanciparse. La vivienda no puede quedar exclusivamente en manos del mercado mientras miles de personas tienen dificultades para acceder a ella ni venderse a 300.000 euros", ha incidido.

Por último, Manzano ha avanzado que el PSOE "no va a resignarse al ninguneo de estas cuentas y va a trabajar en las enmiendas para reclamar las inversiones que necesita nuestra tierra, defender los servicios públicos y exigir que los presupuestos se traduzcan en "oportunidades y mejoras reales para la ciudadanía".