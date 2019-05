PSOE-A critica las "prisas" del Gobierno PP-Cs por "controlar" la RTVA al no descartar su renovación por decreto

Publicado 09/05/2019 13:31:30 CET

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este jueves las "prisas" del Gobierno andaluz de coalición entre PP-A y Ciudadanos (Cs) por "controlar" la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), al haber puesto sobre la mesa la posibilidad de abordar su renovación por decreto si no hay acuerdo entre los partidos políticos.

En declaraciones a los periodistas en la sede regional socialista en Sevilla, el delegado de Universidades del PSOE-A y diputado en el Parlamento andaluz, Antonio Ramírez de Arellano, ha criticado que la urgencia del Gobierno andaluz por hacer política y tomar ciertas medidas se concentra en cuestiones como la RTVA o la bajada de impuestos a las rentas más altas de la comunidad mientras que los asuntos más urgentes de carácter social o económico "no le interesan a este Gobierno".

"Se da una impresión muy poco constructiva cuando se considera muy urgente hacer decretos para cuestiones que tienen que ver solamente con repartos de cuotas políticas que tienen el calado que tienen", según ha señalado Ramírez de Arellano, quien ha aconsejado al Gobierno andaluz que se concentre más bien en gobernar sobre cuestiones importantes y útiles para los andaluces.

En cuanto al vídeo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A) ha colgado este jueves en redes sociales para dar cuenta del "gran equipo, sólido y unido" que hay en el Gobierno autonómico de coalición PP-Ciudadanos (Cs), Ramírez de Arellano ha considerado que es "innecesario" y que parece que pretende "contraponerse" a la situación "muy tensa" que existe entre ambos partidos en Madrid.

Ha indicado que al PSOE-A no le interesa "para nada cómo de amigos son los miembros del Gobierno andaluz", sino sus medidas. "Si son muy amigos y no hacen nada, como ha ocurrido en estos tres meses, pues no nos interesa ni a los andaluces", ha apuntado el dirigente socialista, para quien este tipo de "propaganda es una tomadura de pelo y una forma de desviar la atención sobre lo realmente importante".

"Tres meses de no hacer nada por conveniencia electoral", según ha criticado Ramírez de Arellano, para quien lo preocupante es la "amistad" con Vox y hasta qué punto está determinando el devenir político de Andalucía.