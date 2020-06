PSOE critica "la raquítica inversión" destinada por la Junta al Museo Arqueológico Provincial de Jaén

JAÉN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Ángeles Férriz ha criticado "la raquítica inversión" que la Junta de Andalucía ha destinado al Museo Arqueológico Provincial de Jaén en el plan de choque para actuaciones urgentes y que evidencia, según el PSOE, que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos "sigue considerando a Jaén como la hermanita pobre de Andalucía".

Férriz ha indicado en un comunicado que la Junta anunció "un plan de choque para actuaciones urgentes, pero no ha habido ninguna actuación relevante en el Museo de Jaén". Asimismo, ha subrayado que "tampoco se podía hacer mucho, puesto que la inversión destinada a Jaén ha sido de un raquítico dos por ciento, es decir, 15.000 euros, mientras que otras provincias han recibido hasta 300.000 euros para este plan especial".

Ángeles Férriz ha señalado que este emplazamiento no es el único que está "abandonado a su suerte en la provincia de Jaén", puesto que el Museo Íbero ha perdido la mitad de las visitas en 2019. "El problema es que esta Consejería no ha planteado ningún plan para dinamizarlo y la exposición temporal se va perdiendo sin que ustedes hagan nada".

Sin dejar a un lado el apartado cultural, la parlamentaria ha dicho estar "sorprendida" del "desconocimiento" que desprenden las declaraciones vertidas por algunos responsables de la Junta, al afirman que no ha habido actuaciones en Cástulo por parte de los gobiernos andaluces anteriores.

En este punto, ha preguntado de dónde ha salido el centro de visitantes, las excavaciones, el montaje expositivo, la señalización del itinerario o la muralla norte. "Lo que no cuentan, porque no les interesa, es que la Junta de PP y Ciudadanos ha perdido 150.000 euros de la Diputación Provincial de Jaén porque no presentaron la documentación a tiempo", ha dicho Férriz.

La parlamentaria ha preguntado a la Junta si tienen algún problema con la provincia de Jaén "porque avanzan planes para carreteras y destinan a Jaén un dos por ciento; sacan unas minúsculas ayudas para autónomos y excluyen al sector agrario; hablan del turismo y solo se acuerdan del turismo de costa, porque el vicepresidente Juan Marín ha negado un plan de turismo de interior".

Con este panorama, ha dicho que espera que Jaén no vuelva a ser la provincia que menos inversión reciba en 2020, porque "necesitamos el motor de la cultura en nuestra tierra", por lo que confía en que "se solvente ese desprecio que sentimos en la provincia jiennense".