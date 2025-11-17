PSOE critica el "silencio" del PP ante el "rechazo" social a la planta de El Fargue que afecta a la Alhambra de Granada

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez ha cuestionado el "silencio" del PP en las instituciones donde gobierna frente al "rechazo de vecinos, grupos ecologistas, la Unesco, la Universidad de Granada, la Academia de Bellas Artes y la sociedad granadina en su conjunto" a la planta fotovoltaica prevista en El Fargue que afecta a la Alhambra.

Sánchez ha lamentado que el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía "decidan seguir adelante" y se ha preguntado sobre "qué mueve al PP a continuar con la tramitación pese a las advertencias de organismos locales, nacionales e internacionales".

En ese contexto, el socialista ha pedido conocer "si existe alguna relación entre el PP y los propietarios de los terrenos o la empresa promotora" y ha subrayado que desde el PSOE "continuaremos rechazando este proyecto y seguiremos exigiendo a Moreno Bonilla y a la alcaldesa de Granada que denieguen las autorizaciones necesarias para su implantación".

"Granada tiene muchos lugares idóneos para instalar una planta fotovoltaica de esas características sin perjudicar a los vecinos, sin generar daños ambientales y, sobre todo, sin provocar un impacto irreparable sobre la Alhambra y el Albaicín, dos joyas que no solo pertenecen a nuestra identidad, sino al patrimonio de la humanidad", ha expuesto.

Sánchez ha incidido en que "es perfectamente compatible defender las energías renovables y, al mismo tiempo, proteger nuestro patrimonio cultural, paisajístico y ambiental", por lo que ha pedido "sensatez, responsabilidad y defensa de Granada".

Frente a ello, ha criticado que "el Ayuntamiento de Granada siga adelante con la tramitación, la Junta guarde silencio y solo dice que pedirá una reunión al Gobierno de España que, por cierto, no tiene competencias para autorizar este proyecto y la Alhambra, como principal afectada, permanece callada con un director ausente que no ha dicho ni una sola palabra".

Por su parte, el secretario de Cultura del PSOE de Granada, Juanjo Ibáñez, ha censurado el "doble discurso" del PP en este asunto, algo que, según ha remarcado, "nos inquieta mucho". "Volvemos a exigir al Ayuntamiento de Granada y a la Junta que paralicen un proyecto que cuenta con informes en contra de organismos internacionales de primer nivel y con el rechazo frontal de las y los vecinos de El Fargue y de la ciudadanía granadina en su conjunto", ha dicho.

En el caso de la capital, Ibáñez ha afeado a su alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), que "siempre opte por proteger y amparar a Moreno Bonilla, aunque con ello tenga que darle la espalda a las y los granadinos. Mucho nos tememos que eso vuelva a ocurrir con este proyecto de planta fotovoltaica", ha concluido.