El PSOE critica "la suciedad de Córdoba al reducir Bellido un 21% la plantilla de Sadeco"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este miércoles "la suciedad de la ciudad cada día más evidente y el deterioro del servicio de limpieza municipal por la escasez de medios humanos y materiales". Para el edil, "los datos sobre el número de trabajadores de la empresa municipal Sadeco son muy demostrativos de la escasa importancia que tiene la limpieza y la recogida de basura para el gobierno de Bellido".

En rueda de prensa, el concejal ha manifestado que "con los datos de los sucesivos informes de gestión, desde que entró José María Bellido como alcalde, podemos concluir que en siete años ha reducido el personal de Sadeco en un 21%".

En concreto, ha detallado que "en el último informe de gestión de 2018, siendo alcaldesa Isabel Ambrosio, en Sadeco a 31 de diciembre había 1.070 empleados, mientras en el último informe de gestión de 2025, el número de empleados se ha reducido a 844 empleados, 226 empleados menos, una disminución del 21%".

Según ha expuesto, "la reducción del personal va unido a menos medios materiales, lo que se refleja en más suciedad en las calles, con menos papeleras, menos baldeo y más malestar vecinal".

Hurtado ha criticado que "José María Bellido engañó en la última campaña electoral municipal, al comprometerse con los trabajadores de Sadeco en aumentar la plantilla en 50 personas más cada año, lo que sumaría 200 empleados más en los cuatro años de mandato municipal".

En palabras del edil, "la realidad es que la plantilla de Sadeco no da abasto, en una ciudad que ha aumentado su extensión en siete años con nuevas áreas residenciales, sobre todo en Poniente, y que para mantener el nivel de limpieza anterior debiese haber aumentado sustancialmente el número de empleados de la empresa Sadeco".

Así, el portavoz ha señalado "hasta 12 razones para criticar la mala gestión del gobierno de Bellido en la empresa municipal Sadeco, con disminución de personal, abandonar el sistema de recogida neumática de basura, no han implantado las islas móviles en el casco histórico, no han puesto en marcha Sadeco 5.0, han contratado un 'renting' millonario de contenedores, han contratado un 'renting' de camiones".

Igualmente, ha citado "hasta cuatro gerentes en los últimos dos años, más pago de impuesto de depósito de residuos superando los tres millones de euros por no reciclar suficientemente, admitir a trámite un vertedero privado alternativo a Sadeco, reducción a la mitad de las aportaciones de Ecoembes, el aumento de cuatro veces de las tarifas de recogida de basura en un 55% y las escasas campañas de concienciación, educación y civismo".

"SUCESIVAS Y CUANTIOSAS PÉRDIDAS"

Con relación a la última cuenta de resultados, 2025, "la empresa ha conseguido el equilibrio, superando los déficit de cuatro millones de euros de los últimos dos años", ha advertido, para remarcar que "el equilibrio en las cuentas de Sadeco se ha conseguido con el aumento en cinco millones de euros, hasta los 31 millones de euros, de las transferencias municipales que se hacen a la empresa por prestaciones de servicios".

Asimismo, Hurtado ha lamentado que "las sucesivas y cuantiosas pérdidas de Sadeco han sido causadas por el gobierno municipal del PP, que las utiliza para justificar el cuarto aumento de las tarifas de recogida de basura, en más de un 55%".

También ha reprochado que "ya se paga por Sadeco a la Junta de Andalucía más de tres millones de euros en concepto de impuesto sobre depósito de residuos en vertedero, sin que el alcalde le exija a Moreno Bonilla que se transfiera ese dinero al Ayuntamiento para financiar Sadeco 5.0".