Escribano deja su cargo en Indra por "responsabilidad" y para no interferir en la estabilidad de la compañía

1074784.1.260.149.20260401183844 Archivo - El presidente de Indra, Ángel Escribano. - INDRA - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ángel Escribano ha formalizado su renuncia a la presidencia de Indra mediante una carta remitida al consejo de administración de la compañía en la que justifica su decisión "por responsabilidad" y "para no interferir en la estabilidad de la compañía".

Escribano ha reconocido en la misiva que los acontecimientos de las últimas semanas han generado una situación que, "además del desgaste personal, amenaza con comprometer los objetivos que le impulsaron desde el primer día y que considera esenciales para el futuro de Indra y del sector".

"Fiel a los valores de responsabilidad y lealtad que siempre he defendido, no puedo permitir que mi continuidad pueda interferir en la estabilidad de la compañía, en sus profesionales y en la confianza de sus inversores", ha señalado, para luego añadir que por ese motivo, "y anteponiendo el interés de Indra por encima de cualquier consideración personal", ha decidido presentar su dimisión como consejero y presidente ejecutivo de Indra.

"Ha sido una decisión profundamente meditada. Estos días me han permitido ordenar mis pensamientos, valorar con serenidad esta etapa y sentirme orgulloso y agradecido por todo lo que hemos logrado juntos como equipo. Me gustaría concluir agradeciendo sinceramente el apoyo que he recibido del consejo de administración y del extraordinario equipo de profesionales de la compañía, cuyo compromiso ha sido decisivo en esta etapa", ha subrayado.

"Quedo a vuestra disposición para todo aquello que pueda ser necesario y deseo firmemente que esta decisión contribuya a reforzar la continuidad y el éxito de este maravilloso proyecto", concluye la carta.

De su lado, el consejo de administración ha dejado constancia de la contribución y el liderazgo de Escribano durante su etapa como presidente ejecutivo de la firma.

Ante esta situación, la consejera independiente coordinadora, Virginia Arce Peralta, en coordinación con la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ha iniciado el proceso de sucesión para el cargo de presidente del consejo de administración.