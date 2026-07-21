PSOE defenderá en la Diputación de Jaén una moción para exigir a la Junta avances en el sistema Dependencia

La diputada Francisca Medina con la moción presentada por el Grupo Socialista en la Diputación de Jaén - PSOE

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE defenderá en el próximo pleno de la Diputación de Jaén una moción en la que exige a la Junta de Andalucía que aproveche la mayor financiación ofrecida por el Gobierno de España para "eliminar las listas de espera en Dependencia y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sistema".

La diputada provincial Francisca Medina ha advertido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se queda "sin excusas" ante el "histórico aumento de la financiación" aprobado por el Ejecutivo central.

En este sentido, ha recordado que Andalucía va a recibir "la cantidad histórica de 954 millones de euros extra para 2026 y 2027", por lo que ha reclamado que se agilice el sistema, se reduzcan los 450 días de demora, se mejore la intensidad y calidad de las prestaciones, y se dignifiquen las condiciones de trabajo en el sector.

Medina ha subrayado que se trata de "la mayor financiación que ha recibido Andalucía para la Dependencia" y "la mayor inversión que el Gobierno de España ha realizado en esta materia". Por ello, ha instado a la Junta de Andalucía, como administración responsable, a que "se deje ya de excusas y definitivamente actúe".

"Es una moción que habla de dignidad, justicia social y que da respuestas a los colectivos más vulnerables", ha defendido la diputada, quien ha detallado que se trata de 6.200 millones de euros más para las comunidades autónomas, disponibles desde el 1 de julio, alcanzando ya la aportación del 50 por ciento por parte del Gobierno de España. "Las comunidades tienen las competencias y Moreno Bonilla ya no tiene excusas", ha aseverado.

La iniciativa socialista solicita, en primer lugar, la eliminación de las listas de espera, apuntando que Andalucía "sigue siendo la comunidad con mayor lista de espera y la que más tarda en resolver", a pesar de ser la que más financiación extra recibe, según los socialilstas. Por ello, ha urgido a Moreno a aplicar estos recursos y las novedades de la reforma del sistema.

Asimismo, la moción exige mejoras en las condiciones laborales de las cuidadoras, del servicio de ayuda a domicilio y de las auxiliares, reclamando a la Junta de Andalucía que establezca un incremento "digno" en el precio/hora de este servicio.

Por último, la propuesta del PSOE apuesta por ampliar la atención a domicilio, incrementar los centros de día, invertir en la creación de plazas residenciales cercanas, consolidar el servicio de teleasistencia y transformar los centros residenciales para superar el modelo de macrorresidencias, con el objetivo de que las personas usuarias puedan tener una mayor autonomía.