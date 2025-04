El PSOE defiende la "activación de Jaén" frente a un PP "paralizado en el gobierno y desintegrado en la oposición"

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha defendido que los primeros cien días del equipo liderado por Julio Millán como alcalde han supuesto "la activación" de la ciudad frente "a un año y medio del PP paralizado en gobierno y ahora desintegrado en la oposición".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el portavoz socialista, José Manuel Higueras, para el que, en tres meses del pacto PSOE y Jaén Merece Más, la capital "afronta con optimismo la llegada de empresas al calor del Cetedex" como SAPA y otras interesadas en establecerse en el Parque empresarial Nuevo Jaén.

Igualmente, se ha referido a la solicitud de 20 millones de euros de fondos EDIL para el centro histórico y el comercio, el proyecto ferroviario en Renfe con la integración del tren y la intermodalidad o "las mejoras en la deuda municipal que se van a consensuar con el Gobierno de España" y la "estabilidad que da un presupuesto serio".

En este sentido, el concejal ha destacado que "uno a uno se van cumpliendo los compromisos políticos que adquirimos con esta ciudad y por el gGobierno de Jaén, incluso con la llegada de inversiones eléctricas, ferroviarias e hidráulicas para esta provincia".

"Por encima de todas estas realidades el portavoz del PP, Agustín González, que no está centrado en ejercer su trabajo en la oposición, no tiene que buscar razones fuera de por qué no gobierna en esta ciudad", ha manifestado.

Al respecto, ha apuntado que "un PP que ha estado un año y medio plegado y servil a la Junta, que no arrancaba ni una sola inversión, incapaz en la gestión es quien mejor explica por qué PSOE y JM+ gobiernan en la ciudad de Jaén con una moción de censura".

Higueras ha lamentado que "era 'vox populi'" que González "hacía en Jaén de tapavergüenzas de su partido en la Junta", punto en el que ha criticado cuestiones como ser "los últimos en inversión en presupuestos" autonómicos o "la negativa a dotar el Fecja, el fondo de convergencia, con millones de euros para inversiones en la ciudad".

A ello ha sumado que fuera "incapaz" de pedir que se dotara el Conservatorio con instrumentos para que el alumnado reciba sus clases con dignidad, de impedir el cierre de aulas en los colegios, de mejorar la financiación de la UJA o de que Jaén esté conectada por autovía con Córdoba.

"En un año y medio nos prometió un evento de videojuegos que ya no se va a celebrar y las campanadas de fin de año de la televisión pública que al final se ha tenido que pagar desde el Ayuntamiento con dinero de todas y todos los jiennenses", ha declarado.

Así las cosas, ha subrayado que el portavoz del PP debe hacer un importante ejercicio de autocrítica "con humildad y entonando el 'mea culpa' de por qué no le ha sentado bien como alcalde a esta ciudad".

Frente a ello, Higueras ha señala que PSOE y JM+ "trabajan coordinados y centrados en Jaén, con un programa que se cumple poco a poco y que en cien días ha dado más esperanzas a la ciudad que los 18 meses de González Romo".