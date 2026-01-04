PSOE-A defiende la "contundencia" de Montero y rechaza "lecciones" de Moreno cuando "tiene su mesa llena" de corrupción

1039755.1.260.149.20260104105530 La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez. - MIGUEL ÁNGEL JUNQUERA/PSOE-A

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha reivindicado la "contundencia" que, en su opinión, aplica la vicepresidenta primera del Gobierno y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, frente a supuestos casos de corrupción, y ha rechazado "lecciones" del PP o de su presidente en Andalucía, Juanma Moreno, en esa materia, cuando el también líder del PP-A "tiene su mesa llena" de posibles casos.

Así lo ha manifestado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha enfatizado que el PP "no nos da lecciones, ninguna" al PSOE en relación a la corrupción.

Dicho esto, María Márquez ha señalado la "vergüenza" que le produce que se puedan dar casos así en su propia organización política, y ha indicado que "la diferencia" ante estas situaciones estriba entre quienes la "tapan" y entre quienes dicen que "esto no se puede consentir".

En esa línea, y tras los recientes casos que presuntamente implican a exdirigentes socialistas como los que fueran secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ha presumido de que en el PSOE, "a la mínima de cambio", han "actuado de manera contundente, responsable, porque formamos parte de una organización de gente decente, de un partido que se fundó con el esfuerzo de los trabajadores, luchando y mirando hacia un futuro de conquista, de progreso, de derechos sociales".

"El Partido Socialista no se puede permitir ni una mancha, y por eso actuamos con esta contundencia, y por eso nos avergonzamos profundamente cuando esto se produce en nuestras filas", ha incidido María Márquez antes de insistir también en señalar que "el Partido Popular no nos da lecciones ninguna" en esta materia porque dicha formación "se encarga de tapar la corrupción".

Ha agregado que así se ha "visto claramente en Almería" al hilo del caso por el que el pasado mes de noviembre fue detenido, entre otros, el ya expresidente de la Diputación y del PP almeriense Javier Aureliano García, y que se llevaba "investigando" desde hace ya varios años, según ha remarcado la representante del PSOE-A, que ha criticado que, en ese periodo de tiempo, por parte del PP-A no se tomó "ninguna decisión", y es más, su presidente, Juanma Moreno, iba a Almería a "aplaudir a los dirigentes del Partido Popular investigados".

Además, Márquez ha llamado la atención acerca de que Moreno incluyó "dentro de su equipo" a algunos de dichos dirigentes "investigados" por supuestos delitos como "tráfico de influencias", y tras la detención de Javier Aureliano García y de quien en aquel momento era vicepresidente de la Diputación de Almería Fernando Giménez, mandó "a su mano derecha" --en referencia al secretario general del PP-A, Antonio Repullo-- "a reunirse con ellos en la Diputación de Almería".

La vicesecretaria general del PSOE-A ha preguntado "para qué" el 'número dos' del PP-A acudió a reunirse con los detenidos tras quedar en libertad con cargos, si era "para seguir tapando" la presunta corrupción, y "qué han pactado" al respecto. "A nosotros nos parece gravísimo", ha aseverado la también portavoz parlamentaria socialista.

Dicho esto, María Márquez ha subrayado que "la corrupción es lo peor que le puede pasar a una organización política", si bien ha insistido en advertir de que el PSOE no va a "recibir lecciones del que está enfrente tapándola y pactando con los corruptos".

LA "CONTUNDENCIA" DE MONTERO FRENTE A LA CORRUPCIÓN

De igual modo, ha defendido que la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, proyecta una imagen de "contundencia" cuando "hay un caso de corrupción", y en esa línea ha subrayado que "la credibilidad de un dirigente público está en la contundencia que se tiene cuando hay sospechas o se produce un caso de corrupción".

Frente a ello, ha remarcado que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Morneo, "tiene su mesa llena" de presuntos casos de corrupción y "no es capaz" de atajarlos, y tras ello ha lanzado una serie de preguntas como "qué pensaría o qué nos diría el PP al PSOE si nosotros tuviéramos una alcaldesa como el Partido Popular tiene en Marbella (Málaga) --Ángeles Muñoz--, o un alcalde como el que tienen en Estepona (Málaga) --José María García Urbano--, o como el de Algeciras" (Cádiz), José Ignacio Landaluce.