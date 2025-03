PSOE-A defiende este martes en el Parlamento andaluz una iniciativa para evitar el uso de vapeadores entre menores

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender este martes, 11 de marzo, en la comisión sobre la Infancia y la Adolescencia del Parlamento andaluz, una proposición no de ley (PNL) que incluye una batería de propuestas para evitar el uso de vapeadores por parte de menores de edad.

En concreto, se trata de una proposición no de ley consultada por Europa Press "relativa al fomento de hábitos saludables en relación con el tabaco para la infancia y la adolescencia en Andalucía", cuya primera reivindicación dirigida al Gobierno andaluz pasa por instarle desde el Parlamento a "proteger" a los niños de la comunidad, "así como a las personas adolescentes, de los vapeadores de cualquier tipo, impulsando para ello medidas que impidan el acceso de la infancia y la adolescencia a vapeadores o cualquier otro elemento empleado para el inicio en la acción de fumar".

En segundo lugar, con esta iniciativa el PSOE-A quiere que desde el Parlamento andaluz se impulse "la prohibición de introducir personajes de dibujos infantiles o referentes juveniles de redes sociales, del deporte o de la música en vapeadores, cachimbas y demás elementos vinculados a la acción de fumar".

Asimismo, la PNL socialista propone "impulsar la prohibición de exponer en escaparates de establecimientos abiertos al público, normalmente concurridos por menores de edad, de este tipo de productos", así como la realización de "campañas de formación a madres y padres para concienciar sobre los peligros del uso de estos sistemas por parte de sus hijos".

Finalmente, el Grupo Socialista propone con esta iniciativa que la Junta realice "una campaña en los centros escolares destinada a los niños y niñas para prevenir el uso de vapeadores y cachimbas, concienciando sobre los mismos y promocionando hábitos de vida saludable".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, desde el PSOE-A advierten de que, "cada vez más, en las redes sociales, en los espacios de ocio frecuentados por menores de edad, se están normalizando actitudes que dulcifican y hacen atractivo el hecho de fumar en niños y niñas cada vez de menor edad".

En esa línea, el Grupo Socialista pone de relieve que "los vapeadores infantiles con personajes de dibujos animados y colores llamativos, con diversos sabores afrutados o similares a golosinas, y que son vistos como un juego, están poniéndose de moda incluso como regalos de celebraciones, como en comuniones, graduaciones o fin de curso".

Además, desde el PSOE-A advierten de que, "también entre menores de edad, pero ya en etapa adolescente, se encuentra muy normalizado el hecho de fumar no solo con vapeadores, menos infantilizados, sino con las llamadas 'cachimbas'", que, "del mismo modo que los vapeadores, (...) con normalidad pueden no contener sustancias del tabaco, lo cual no es óbice a su peligrosidad, puesto que provocan igualmente dependencia de la acción de fumar y supone un inicio en el tabaquismo, siendo la primera toma de contacto con el mismo".

"Todas estas cuestiones, en la mayoría de ocasiones, no son vistas como un peligro por los progenitores, dada la inexistencia de sustancias derivadas del tabaco y por la dulcificación e infantilización que de los productos se hace por parte de los fabricantes, ocultando a los adultos el peligro que generan estas acciones para sus hijos e hijas", continúa exponiendo el Grupo Socialista para justificar la presentación de esta PNL.

MORENO "ANUNCIÓ MEDIDAS PARA PROHIBIR LOS VAPEADORES"

Esta iniciativa --según se aclara también en su exposición de motivos-- fue registrada inicialmente por el Grupo Socialista en marzo del año 2023 en el Parlamento andaluz para su debate ante la misma comisión de Infancia y Adolescencia, pero "fue derivada para su debate en la Comisión de Salud y Consumo".

"Con posterioridad, y ese mismo año, en el debate del estado de la Comunidad, el presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno, "anunció solemnemente" que desde el Gobierno autonómico "se impulsarían medidas para prohibir los vapeadores destinados a niños y niñas".

Sin embargo, no se ha hecho "nada hasta la fecha" por parte de la Junta, según advierte el Grupo Socialista, que por eso ha reiterado esta iniciativa para, en primer lugar, "poner de manifiesto el compromiso vacío de contenido y de medidas efectivas para impedir esta cuestión tan nociva para la infancia y la adolescencia andaluza" y, por otro lado, "para que se debata en la comisión específica que vela por los intereses de la infancia y la adolescencia andaluza".