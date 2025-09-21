PSOE demanda a Diputación de Granada que "cumpla lo aprobado" y "asuma la mejora" de la carretera de El Purche

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Granada ha demandado al gobierno del PP en la institución provincial que "cumpla con lo aprobado" y "asuma la titularidad y mejora de la carretera de El Puche", en el municipio de Monachil, ante "la necesidad imperiosa que presenta el estado de esta vía".

En una nota, el diputado provincial José María Villegas ha recordado que el pleno de la Diputación del pasado mes de mayo aprobó una moción, a propuesta del PSOE, con ese objetivo ante la "justificada petición e iniciativa" planteada por el Ayuntamiento de Monachil.

Villegas, junto al alcalde monachilero, José Morales, ha explicado que se trata de una vía que une el municipio monachilero con la carretera A-395 de acceso a Sierra Nevada. "Debe ser de titularidad provincial para que la Diputación se haga cargo de arreglo y mejora de la seguridad vial y ensancharla donde se pueda", ha dicho.

"Esta carretera cubre una demanda y necesidades que exceden al Ayuntamiento de Monachil y que, además, podría beneficiar a toda la provincia y a los establecimientos del municipio y del conjunto de la comarca", ha expuesto.

Asimismo, el socialista ha incidido en que esta vía "puede suponer la única vía alternativa de acceso a Sierra Nevada o de salida de la misma en momentos de desprendimientos". "Vamos a preguntar en el pleno de este mes los avances que ha habido como consecuencia de aquella moción socialista que se aprobó en mayo. La carretera de El Purche debe ser una alternativa y escape real a los eventuales problemas que pudiera tener la A-395", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Monachil ha asegurado que se trata de una reivindicación del gobierno local al ser una vía "fundamental, no solo para la comarca sino para toda la provincia al conectar la estación de esquí". "Especialmente como una opción cuando la carretera autonómica pueda sufrir una serie de problemas como los ocurridos en estos años, que han provocado cortes", ha remarcado.

En ese contexto, Morales ha pedido al gobierno del PP en la Diputación que "cumpla con la moción aprobada para conseguir que la carretera de El Purche sea de titularidad provincial para llevar a cabo las mejoras que necesite".