El PSOE denuncia que el Conservatorio Superior de Jaén está "sin climatización" y con el yacimiento aledaño "abandonado"

La parlamentaria Nines Díaz (d), junto a la concejala de Educación de Jaén, Eva Funes, ante el Conservatorio Superior de Música. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado este miércoles que la Junta de Andalucía "mantiene sin climatización" el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, donde, además, sigue "abandonado" el yacimiento arqueológico que hay en la parcela.

Así lo ha indicado en una nota la parlamentaria autonómica Nines Díaz, quien ha destacado que en este edificio se forma "a grandísimos músicos y profesionales que necesitan estar en condiciones dignas para poder desarrollar esas miles de horas de estudio".

En este sentido, ha lamentado que la Junta tiene "el trabajo sin terminar" y "falta la climatización". "Exigimos un edificio que esté a la altura del talento de las personas que se forman aquí. Ya tuvieron que lograr sus instrumentos con concentraciones y denuncias. Ahora cabe preguntarse si alumnos y profesores también tendrán que volver a manifestarse para que haya un sistema de climatización", ha afirmado.

La también concejala en el Ayuntamiento de la capital ha recordado, además, que el Conservatorio Superior, "financiado con un 80 por ciento de fondos Next Generation, fue inaugurado hace tan solo unos meses".

A su juicio, "no es un hecho puntual", sino que "solamente al 30 por ciento" de los centros educativos de la comunidad andaluza tiene una "climatización adecuada".

Sin embargo, ha destacado que el Gobierno de España, a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, va a destinar 200 millones a las comunidades autónomas para la climatización de centros educativos y otros 168 millones para centros de salud. "Ya no caben excusas para que la Junta se ponga a trabajar y Jaén tenga las instalaciones dignas que el alumnado se merece", ha subrayado.

Igualmente, la parlamentaria socialista ha denunciado el "abandono" del yacimiento arqueológico que hay a la espalda del Conservatorio Superior, situado en el barrio del Bulevar.

Al hilo, ha apuntado que se trata de un proyecto "paralizado", de modo que "sigue siendo un espacio olvidado, como lo es Jaén para Moreno Bonilla". "Podía ser un espacio referente y otro atractivo para la ciudad, pero ahora mismo es un sitio lleno de malezas", ha dicho.

Díaz ha añadido que su conservación y puesta en valor está "en punto muerto" después de que las propias consejerías de Desarrollo Educativo y Cultura "no se coordinaran y se emitiera un informe desfavorable sobre el proyecto".