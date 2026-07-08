La Junta impulsa la conservación de la carraca europea con la instalación de cajas nido en Campo de Tejada (Huelva)

Ejemplar de carraca europea. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, a través del Paraje Natural Marismas del Odiel, está trabajando en una iniciativa de conservación de la carraca europea (coracias garrulus), una de las aves más vistosas de los ecosistemas de Europa y actualmente incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, siendo vulnerable en diversas regiones debido a la pérdida de hábitat y la reducción de lugares adecuados para nidificar.

Según informa la Junta en nota de prensa, como parte de esta iniciativa, el equipo de Marismas del Odiel está trabajando activamente en el diseño y fabricación de cajas nido en sus propios talleres. Estas estructuras, adaptadas a las necesidades específicas de la especie, están siendo elaboradas con materiales resistentes y sostenibles, garantizando su durabilidad en entornos rurales.

Una vez finalizadas, las cajas nido son instaladas en diferentes zonas de campo seleccionadas estratégicamente, donde la carraca encuentra condiciones favorables para alimentarse y reproducirse. El objetivo es facilitar espacios seguros para la nidificación y cría, contribuyendo así al aumento de su población y a la mejora de la biodiversidad local.

Este 2026 se han fabricado más de una treintena de cajas nido, que se han instalado en colaboración con voluntarios de la Asociación Ecologista Ituci Verde en Campo de Tejada, en la Campiña onubense.

La iniciativa comenzó hace unos años y tras verificar el éxito obtenido, este año se ha apostado por una mayor contribución de cajas nido y seguimiento más exhaustivo de esta especie.

La carraca europea desempeña un papel "clave" en el equilibrio de los ecosistemas agrícolas, aportando beneficios directos a los cultivos gracias a su dieta. Esta vistosa ave se alimenta de una gran variedad de presas consideradas perjudiciales para la agricultura, como roedores, langostas y otros insectos que pueden causar importantes daños en los campos.

Su presencia contribuye de forma natural a la reducción de estas plagas, disminuyendo la necesidad de recurrir a productos químicos y favoreciendo prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

En este sentido, la colaboración de los agricultores es "fundamental". Muchos de ellos están participando activamente en esta iniciativa de conservación, facilitando la instalación de cajas nido en sus terrenos o en los lindes de sus parcelas, un ejemplo claro de cómo la convivencia entre actividad humana y biodiversidad puede generar resultados positivos y sostenibles a largo plazo.

SOBRE LA CARRACA EUROPEA

La carraca europea (coracias garrulus) es un ave migratoria de tamaño medio, fácilmente reconocible por su espectacular plumaje en tonos azules y turquesas, con contrastes marrones en el dorso. Habita principalmente en zonas abiertas con arbolado disperso, como dehesas, cultivos y pastizales. Se alimenta principalmente de insectos grandes, pequeños reptiles y otros invertebrados, desempeñando un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas.

La carraca suele nidificar en cavidades naturales de árboles o en huecos de construcciones, por lo que la escasez de estos espacios ha afectado negativamente a sus poblaciones en las últimas décadas. Con el programa de instalación de cajas nido se busca revertir esta tendencia y asegurar un futuro más favorable para la especie.