El PSOE denuncia el fin “partidista y electoralista” de las visitas a Granada de representantes de la Junta

GRANADA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Granada, Álex Casares, ha denunciado el fin "partidista y electoralista" de las visitas realizadas por representantes de la Junta de Andalucía a la provincia, "al no contar con los responsables del resto de instituciones, por lo que también consideramos que se está haciendo un mal uso de los fondos públicos".

Ha pedido a los integrantes del Gobierno andaluz "que se centren en resolver los grandes problemas de la ciudadanía, que son muchos y muy graves, especialmente aspectos como la sanidad donde este sábado sin ir más lejos salen a la calle miles de personas en defensa de la Atención

Primaria", según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

Casares le ha pedido que "tengan en cuenta en su acción de gobierno que representan a una institución y no a un partido político, por lo que deben tener la debida lealtad con el resto de administraciones públicas. Algunos representantes de la Junta parecen haber olvidado que en sus visitas a los municipios de la provincia deben contar con alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Deslealtad que en otras ocasiones se intenta esconder en supuestos errores de protocolo".

Así, se ha referido a ejemplos como las visitas y comparecencias en Sierra Nevada para actos institucionales en los que "no se tiene en cuenta al Ayuntamiento de Monachil, que es el municipio en el que se encuentra la estación de esquí y por lo que resulta más grave aún que ni si quiera avisaran a su alcalde para la inauguración de nuevas instalaciones de la Unidad de Policía Adscrita".

También ha citado el caso del delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta, Manuel Francisco García, sin nombrarlo, en La Zubia, que ha indicado que visitó unas actuaciones de protección contra incendios que habían sido previamente solicitadas por el Ayuntamiento zubiense, "cita de la que no estaba informado el equipo de gobierno local, mientras que sí fueron invitados las y los concejales del PP en la oposición".

"Hace un par de semanas ocurría lo mismo en Santa Fe, donde la consejera de Fomento y el delegado del Gobierno de la Junta", ha señalado, en referencia a Marifrán Carazo, que será la candidata de esta formación a la Alcaldía de Granada, y a Antonio Granados.

"Visitaban unas obras en el municipio en un acto institucional sin invitar a la alcaldesa", Patricia Carrasco, "ni a ningún miembro del equipo de gobierno. Una vez más sí estaban debidamente informados e invitados los concejales del PP en la oposición", ha agregado.

Casares ha calificado de "especialmente llamativa la campaña de autopromoción y autobombo que lleva a cabo la candidata del PP a la

Alcaldía de Granada, haciendo uso de su cargo institucional como consejera de la Junta, que parece va a apurar hasta el último día".

"Todos los días la encontramos colándose en la foto o haciendo anuncios que poco o nada tienen que ver con su acción de gobierno. Mientras por otro lado tiene abandonados los temas en los que debería estar centrada, como por ejemplo, que las y los jóvenes de Granada no sepan aún cuándo podrán recibir las ayudas al alquiler joven que el Gobierno de España puso en marcha hace más de un año", ha dicho.

En ese contexto, el socialista ha reiterado que "estas actitudes son impropias por parte de personas que no deben olvidar que representan a

una institución y no a un partido político". "Somos conscientes de que el PP no es un partido municipalista, no cree en el municipalismo y, por tanto, para ellos los alcaldes y alcaldesas, que son los máximos representantes de sus municipios, parece que no existieran", ha concluido.