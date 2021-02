PSOE denuncia que el Hospital de Cazorla (Jaén) sigue a un 20% de actividad cuando se cumple un año de su inauguración

JAÉN, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado que este jueves se cumple un año de la "infamia" cometida por la Junta de Andalucía con el Hospital de Cazorla (Jaén) ya que este centro hospitalario sigue funcionando a un 20 por ciento de su capacidad.

Hace un año desde que Moreno "acudiera a inaugurarlo sólo al 20 por ciento, a hacerse la foto y si te he visto no me acuerdo", ha dicho la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, Ángeles Férriz, que ha acusado en un comunicado al presidente de la Junta de "mentir flagrantemente" y de "tomarle el pelo a los hombres y mujeres de la comarca", a los que "prometió en público que el Hospital iba a estar a pleno rendimiento a finales de 2020".

Para Férriz, resulta "indecente" que la Junta heredara el Hospital de Cazorla "ejecutado, sólo a falta de los últimos trámites para su apertura", y que "sin embargo tardara más de un año en proceder a su inauguración". "El insulto final es que lo inauguraran a bombo y platillo y que después lo hayan tenido un año completo al 20 por ciento. Es una vergüenza sin justificación, estando como estamos en medio de una pandemia", ha dicho.

En este punto, la parlamentaria socialista ha señalado que "clama al cielo" que la Junta de Andalucía esté derivando servicios a la sanidad privada "mientras tiene un Hospital público en Cazorla totalmente infrautilizado, con especialidades pendientes de implantar, con espacios de hospitalización cerrados y con las Urgencias inactivas".

"La Junta de derechas prefiere trasvasar fondos públicos a la sanidad privada antes que poner en marcha al 100% el Hospital de Cazorla. Es indignante y comprendemos el tremendo enfado de alcaldes y vecinos y vecinas de la comarca", ha afirmado.

Férriz ha apuntado que este hospital "podría estar prestando desde hace meses un extraordinario servicio frente a la pandemia" y pregunta directamente a Moreno "cuándo piensa poner en marcha este Hospital a pleno rendimiento".

La parlamentaria ha incidido en que la gestión de la Junta de Andalucía en esta pandemia está resultando "un absoluto fiasco" y que "todo su empeño se dirige a confrontar con el Gobierno de España, mientras desperdicia vacunas, es incapaz de garantizar que se estén cumpliendo los protocolos de vacunación, no contrata refuerzos sanitarios, cierra el Hospital de El Neveral y acumula dos años retraso en la apertura de las Urgencias del Centro de Salud del Bulevar en Jaén".