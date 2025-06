El PSOE denuncia la "inejecución" presupuestaria de la Junta en el Poniente de Granada y reclama proyectos pendientes

LOJA (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez ha denunciado públicamente este viernes la "desastrosa" gestión del presupuesto de la Junta de 2024 del Ejecutivo de Juanma Moreno en las comarcas del Poniente debido a su "inejecución" y le ha reclamado proyectos pendientes como la bioclimatización del CEIP Besana de Ventorros de San José.

También otros como la carretera desde Ventorros de San José hacia Algarinejo (a-4154), el acceso al Polígono de La Palma, la variante de Ventas de Zafarraya (A-402) o la rehabilitación de la iglesia de la Encarnación de Alhama de Granada, según ha detallado el PSOE en una nota de prensa tras una visita de Sánchez a Loja.

"El Gobierno del PP nos vende cada año presupuestos históricos, pero a la hora de la verdad no llegan a convertirse en proyectos reales que mejoren la vida de la gente", ha señalado Sánchez para indicar que, "según datos de la propia Junta, solo se ha ejecutado un 8,9% del total previsto para inversiones en Granada, es decir, 48 millones de los 534 comprometidos".

En una rueda de prensa junto a la diputada en el Congreso Olvido de la Rosa, la secretaria de Igualdad del PSOE de Granada, Mari Carmen López, y el secretario general del PSOE de Loja, Antonio García; el parlamentario socialista ha indicado que "estamos hartos de que prometan lo mismo cada año y que luego no lleguen ni centros de salud, ni mejoras educativas, ni infraestructuras viales o de movilidad".

Uno de los ejemplos más relevantes, ha subrayado, es el de las obras de bioclimatización del CEIP Besana de Ventorros de San José. "Han pasado seis años desde que se anunciaron 250.000 euros para este colegio, y hoy no hay absolutamente nada".

"¿Acaso los niños de Ventorros no pasan calor en un mes como este de junio, donde la temperatura sube? ¿Por qué se han hecho en todos los colegios las obras de bioclimatización, salvo en este?", se ha preguntado.

El parlamentario socialista ha exigido a Moreno que se comprometa con esta zona, con Loja y el resto de municipios y ha reclamado al alcalde lojeño y senador del PP, Joaquín Camacho, "qué está haciendo porque esas inversiones se realicen".

"Exigimos al PP que deje de tomar el pelo a esta tierra y cumpla con las inversiones comprometidas. La ciudadanía no puede seguir esperando eternamente obras que son vitales para el desarrollo del Poniente granadino", ha culminado Sánchez.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Loja, Antonio García, ha apuntado que Loja "está sufriendo la inacción del Gobierno de Moreno Bonilla, ese gobierno del PP al que el alcalde Camacho no quiere molestar. Lamentamos que le guarde la cara al presidente de la Junta y de su mismo partido".

"Son muchas las acciones que se nos han prometido en estos últimos años y que no se han ejecutado", ha dicho para destacar el caso del CEIP Besana donde los niños "no entienden las excusas que se les están dando, ellos lo que saben es que se les prometió algo y que no se les ha dado".