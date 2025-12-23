PSOE denuncia en Jódar (Jaén) que IU-PP "bloquea" la participación política de la oposición y exige explicaciones al PP

El secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, junto al portavoz socialista Enrique Yerves. - PSOE JAÉN

JÓDAR (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, ha denunciado que el equipo de Gobierno IU-PP en Jódar vulnera derechos fundamentales al "intentar impedir la participación política de la oposición" y ha exigido explicaciones al PP, que "está sustentando esta situación". "Hay que preguntarle al PP de Jaén, al PP de Andalucía y a Juanma Moreno, que es conocedor y consentidor de lo que está pasando en Jódar", ha añadido.

Torres ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa en Jódar junto al portavoz socialista Enrique Yerves, quien ha denunciado que el Ayuntamiento los convoca a plenos y comisiones con "apenas minutos de antelación, al parecer con la intención de conseguir mayorías que no tienen actualmente en la Corporación". Torres ha criticado que "son plenos que no son urgentes y es bochornoso que tengan que utilizar estrategias corruptas para intentar sacar adelante lo que no son capaces de sacar con diálogo y con el voto de la mayoría".

El responsable socialista ha instado a la coalición IU-PP a "reflexionen" en estas fechas, advirtiendo que "si no son capaces de tender la mano al diálogo y a la democracia, quien va a tomar cartas en el asunto en los próximos meses será el PSOE", ya que "con diálogo podremos tener mayorías suficientes en el pleno". Torres ha agregado que "en los últimos tiempos se ha abierto una ventana de oportunidad de poner en marcha proyectos, iniciativas y políticas desde el PSOE, dialogando con otras fuerzas políticas, justo lo que no es capaz de hacer la coalición de gobierno".

Asimismo, ha asegurado que el PSOE "va a hacer todo lo posible para que a Jódar le vaya bien a partir de 2027". "El PSOE sigue siendo el partido referente de Jódar y la realidad es que con este pacto anómalo entre IU y PP, basado en intereses personales, Jódar ha perdido el tren en la comarca y en la provincia", ha advertido.

Por su parte, Yerves ha calificado a la coalición de "el peor gobierno municipal que hemos tenido en Jódar en toda la democracia" y ha señalado que la obligación del PSOE es "trabajar para que este gobierno no se vuelva a repetir" y lograr "un cambio sustancial en Jódar".

En este sentido, Torres ha reprochado que "hace escasas fechas se convocó urgentemente un pleno sin previo aviso, con apenas dos horas y media de antelación, sin tiempo para nada. Pocos días después, a las 12,04 se convocó una Comisión para las 12,15, y a las 12,07 otro pleno extraordinario para las 12,30". "Intentan impedir que participemos", ha advertido, señalando que "o tienen miedo de la democracia o tratan de ocultar algo", y ha asegurado que desde el partido creen que "esconden algo".

Asimismo, Yerves ha criticado que "no están acostumbrados a dialogar" y que "no saben lo que es la transparencia", ya que sus intereses son "gobernar para unos pocos y beneficiar a los mismos". Además, ha hecho hincapié en que "es necesario un cambio de actitud por el bien de todos los ciudadanos".

"Ven extraño que nosotros dialoguemos con otras fuerzas políticas, lo ven como una conspiración, cuando lo extraño y llamativo es el pacto de IU con el PP. La realidad es que están en minoría y que tienen que gobernar de otra manera", ha concluido.