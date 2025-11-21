PSOE denuncia que los presupuestos de Diputación "son una herramienta propagandística del PP"

La portavoz del PSOE en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, atiende a los medios. - PSOE

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha denunciado que los presupuestos para 2026 presentados por el gobierno provincial del PP "no son los que necesita la provincia" y están diseñados "para la propaganda y el autobombo del PP".

Gómez, junto al resto de miembros socialistas, ha lamentado que el PP "insista en una política de escaparate que en nada beneficia al sentido que debe tener una Diputación que es ayudar a los municipios de menos de 20.000 habitantes" y le reprocha que siga "ajeno a las demandas urgentes del territorio".

Además, ha advertido de que los presupuestos incluyen decisiones "que llaman poderosamente la atención, como el trato privilegiado a Alhendín que aparece como gran beneficiado con dos importantes subvenciones nominativas, mientras a otros ayuntamientos se les dice que no hay dinero consignado para atender sus necesidades".

Gómez ha explicado además que las cuentas "tampoco apuestan por la cooperación internacional, que se reduce; ni por el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, ya que no aparece por ningún sitio el centro provincial de acogida de animales que necesitan los municipios".

Asimismo, ha criticado que el Geoparque de Granada, "el gran proyecto del norte de la provincia", queda "reducido a la mínima expresión" y ha denunciado la ausencia de una "estrategia real" contra la despoblación.

"Seguimos con luces de Navidad, cheques y parques, pero sin servicios públicos que fijen población en el territorio. La estrategia de despoblación ha desaparecido", ha expresado.

También ha llamado la atención sobre el "abandono" al deporte base en los municipios y al proyecto Universo Lorca y la "falta de claridad" respecto a la Casa Museo, incluida la vivienda adquirida junto a ella.

Gómez ha asegurado además que los presupuestos llegarán al pleno "acompañados de una partida específica para un contrato de propaganda para venderlos" y ha detallado, que "si se suman todas las partidas de promoción y autobombo dispersas, la gran inversión será de nuevo la propaganda".

También ha criticado que el PP aprobará unas cuentas que posteriormente "cambiará a su antojo, como ocurre cada año con cerca de 60 modificaciones presupuestarias" para "modificar absolutamente todo de forma discrecional y sin contar con la oposición".

"IRREAL Y SIN CONTENIDO"

Por su parte, el diputado provincial Ismael Padilla ha afeado al gobierno de Francis Rodríguez "su costumbre de modificar las cuentas a un ritmo aproximado de una vez por semana, lo que evidencia que este proyecto de presupuestos es irreal y sin contenido".

"Lo peligroso de esto es que ejecutan unos remanentes de tesorería que destinan de forma discrecional a proyectos concretos y tutelados, que buscan una imagen mediática sin solucionar realmente los problemas de los pueblos", ha expuesto.

Padilla ha incidido en que las cuentas del PP "están vacías y son de mayoría absoluta al no recoger ninguna de las numerosas propuestas que hemos planteado ni tampoco las reivindicaciones de ayuntamientos, alcaldes y concejales durante este mandato, que han dejado claro que no quieren proyecto tutelados ni dirigidos".

El socialista ha criticado que en este tiempo el nivel de ejecución presupuestaria "no haya superado el 50 por ciento, es decir los gastos estructurales de la Diputación y poco más".

Por todo ello, ha incidido en que estas cuentas son "un brindis al sol" al "no contemplar tampoco planes de desarrollo para la provincia en lo relativo al empleo y la vivienda que resuelvan los problemas reales de los granadinos".