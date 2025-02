PSOE denuncia el "revés" de la Diputación de Granada a las ONG por "eliminar ayudas" y reducir el presupuesto para 2025

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha denunciado el "revés" del gobierno del PP en la institución provincial a las ONG de la provincia tras haber "anulado" las ayudas del pasado año para cooperación internacional y educación para el desarrollo y "reducir en un 40 por ciento" el presupuesto para 2025.

La diputada provincial Francisca Santaella, que ha apoyado este miércoles la concentración de Congra --la Coordinadora granadina de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD)-- ante la sede de la Diputación, ha considerado "inconcebible" que el pasado 20 de enero esta entidad recibiera un correo, "además sin firmar, en el que se les informaba de que las subvenciones no se han resuelto y, por tanto, no van a recibir el dinero previamente asignado en resolución de fecha de 10 de diciembre de 2024".

"No puede ser que el gobierno del PP en Diputación alegue motivos administrativos sobrevenidos y que se desconozca si hay o no disponibilidad de crédito para este año cuando es una convocatoria de subvenciones que lleva años haciéndose", ha indicado.

Santaella ha apuntado que "son muchas las personas que dependen de estos proyectos, que se inician a fecha de 1 de enero por lo que ya están comenzados y, de pronto, la institución provincial los ha dejado sin financiación". "Son 450.000 euros entre la línea 1 de cooperación internacional, que afecta a 17 asociaciones, y la línea 2 de educación para el desarrollo, que engloba a otras cinco asociaciones. 22 colectivos en total con miles de personas afectadas", ha detallado.

A esta situación, según la diputada provincial, se suma el "agravante" de que los representantes de Congra llevan dos semanas pendientes de una cita para que les aclare la situación. "Cita que aún no han aceptado ni el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, ni la diputada del área", ha apostillado.

Así, ha pedido al presidente de Diputación que "atienda las reivindicaciones de Congra, rectifique y aporte soluciones y más recursos a favor de las oenegés".