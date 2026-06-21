PSOE-A denuncia el "silencio atronador" de Moreno ante el presunto acoso sexual en ADM y le urge a aclarar "qué sabía"

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha denunciado este domingo el "silencio atronador" que mantiene el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, con respecto al caso de presunto acoso sexual denunciado por una trabajadora de la productora semipública ADM, principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

En un comunicado, Manzano ha recordado que la denunciante es una reportera que, según la denuncia presentada ante la justicia, estuvo "durante años soportando insinuaciones, presiones, mensajes y comportamientos de carácter sexual por parte de quien ejercía la máxima responsabilidad en dicha empresa".

La responsable socialista ha lamentado la "desprotección" que sufrió la afectada por parte de la productora, lo que la obligó a dar el paso de acudir a los tribunales enfrentándose a la "exposición pública y a las posibles consecuencias personales y profesionales que conllevan estas situaciones".

"¿Dónde ha estado y dónde está el presidente de la Junta de Andalucía?", se ha preguntado, apuntando que si Moreno "tiene un compromiso real con la igualdad y contra la violencia machista, y no va a sucumbir ante las presiones de Vox para eliminar lo poco que queda de estas políticas, tiene la obligación de aclarar qué sabía su gobierno, desde cuándo lo sabía y qué hizo al respecto, además de "ponerse del lado de la víctima y creer en ella".

Manzano ha calificado de "grave el silencio" de Moreno a debido a que todas las informaciones apuntan a una "estrecha relación" entre el denunciado y miembros destacados del Gobierno andaluz y del PP ido Popular, "señalando directamente a Antonio Sanz y a Antonio Repullo".

Ha exigido a Moreno que abandone esta "actitud de perfil no solo en el caso de la productora ADM, sino también ante otros casos como los que afectan a los alcaldes populares de Algeciras y Estepona". "Son casos todos ellos muy graves que requieren de actuaciones contundentes por parte de la Junta y nunca ponerse de perfil", ha señalado Manzano.