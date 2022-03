El PSOE denuncia la "situación dramática" de la Unidad de Neurología del Hospital de Jaén por la falta de especialistas

JAÉN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado la "situación dramática" de la Unidad de Neurología del Hospital de la capital por la "alarmante ausencia de profesionales" que sufre entre la "indolencia" y la "incapacidad" de la Junta de Andalucía para poner soluciones encima de la mesa.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la parlamentaria socialista Mercedes Gámez, quien ha subrayado que "lo que está ocurriendo en estos momentos en la sanidad pública no había ocurrido nunca".

"Los pacientes están sufriendo un desamparo sin precedentes, con citas que no se cumplen o que directamente no se conceden, con personas que sufren serias patologías y que llevan meses esperando a ser atendidos mientras cargan con los dolores y con la incertidumbre de no saber lo que les pasa", ha lamentado.

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno autonómico está reconociendo a esos pacientes "que no tiene neurólogos en el Hospital, que hay un déficit de profesionales que impide una atención normalizada y que es incapaz de ponerle solución".

"La propia Junta de Andalucía está contestando a las reclamaciones admitiendo que hay 'una disminución de los profesionales disponibles en la plantilla de neurólogos' y que esto 'ha motivado la imposibilidad de dar cobertura a las citaciones ya existentes en consultas de Neurología'", ha añadido.

La parlamentaria andaluza ha considerado que con esto "la Junta les dice a los pacientes que esto es el sálvese quien pueda y que se busquen la vida como les sea posible".

A su juicio, el Gobierno andaluz "sigue confirmando el hundimiento de la sanidad pública" que ha emprendido desde el inicio de esta legislatura, donde se ha llegado a "una situación extrema donde los pacientes no tienen acceso al especialista".

"No estamos hablando ya ni siquiera de retrasos ni de aumentos de la lista de espera. Lo que está ocurriendo es que hay gente que sufre dolencias y que no tiene posibilidad de acceder de ninguna manera a la sanidad pública. Es muy grave lo que está pasando y los culpables llevan el nombre y apellidos de Juan Manuel Moreno Bonilla, Junta de Andalucía y Partido Popular", ha sentenciado.

Gámez ha señalado que no es un hecho aislado en la provincia de Jaén, ya que "también se ha cargado la consulta de Covid persistente, mantiene citas a 18 meses vista para otras especialidades como Cirugía Vascular", y "acumula déficit de especialistas" en otros hospitales como Andújar o la Sierra de Segura.

"Sigue sin tener al cien por cien el Hospital de Cazorla y continúa recortando en Atención Primaria, centros de salud y consultorios del medio rural, donde la falta de pediatras también empieza a ser notable", ha manifestado.