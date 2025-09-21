PSOE denuncia que "sólo el 29% de los cargos directivos" del Ayuntamiento de Córdoba son mujeres

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha criticado este domingo que la presencia de mujeres entre los cargos directivos del consistorio "no alcanza el mínimo del 40% establecido en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres". En concreto, ha señalado que hay 45 cargos directivos en el Ayuntamiento de Córdoba, de los que 32 son hombres y 13 mujeres, es decir el 71% de hombres y el 29% de mujeres.

En un comunicado, ha manifestado que entre los cargos directivos, "la mayor desigualdad destaca en los puestos de coordinadores nombrados por el Gobierno de José María Bellido, donde sólo hay una mujer por 12 hombres". Ha apuntado que, entre los cargos de confianza, el alcalde "ha nombrado a 3 mujeres y 8 hombres".

González ha reclamado que se cumpla con la ley de Igualdad en cuanto a la presencia de hombres y mujeres, y que se elabore el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba.

Para González, también hay que impulsar la presencia de mujeres en los Consejos Consultivos, Consejos Sectoriales, Comisiones Delegadas de Pleno y de Junta de Gobierno Local: "No es de recibo la reciente imagen de la Comisión de Feria donde sólo había una mujer y doce hombres, como si la Feria fuera sólo cosa de hombres".

La socialista ha defendido la presencia de mujeres en cargos directivos del ayuntamiento como "un importante desafío y una importante forma de promover la igualdad de género en todos los niveles de la administración local para garantizar una representación justa y equitativa".