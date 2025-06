El PSOE-A denuncia que la "supuesta" revolución verde de la Junta "es una revolución impostada de propaganda"

Rodrigo Sánchez (c), en la reunión con responsables del PSOE de Jaén.

Rodrigo Sánchez (c), en la reunión con responsables del PSOE de Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Transición Ecológica del PSOE-A, Rodrigo Sánchez, ha denunciado que la "supuesta" revolución verde de la Junta de Andalucía a "ni era revolución ni era verde". "Es una revolución impostada de propaganda. En eso se ha convertido el Gobierno de Moreno Bonilla en las políticas medioambientales", ha lamentado.

Así lo ha indicado este miércoles antes de participar en Jaén en una reunión con las áreas de la Ejecutiva Provincial del partido vinculadas a la transición ecológica, el medio ambiente, la sostenibilidad y el desarrollo rural.

"El PSOE siempre ha sido pionero en políticas medioambientales y con María Jesús Montero queremos recuperar ser un referente en estas políticas, porque no podemos consentir lo que está ocurriendo en Andalucía", ha afirmado Sánchez.

El responsable socialista ha destacado que la transición ecológica "nos interpela como sociedad" y que, de hecho, ya se está viendo las olas de calor, la sequía y los efectos del cambio climático, según ha informado en una nota el PSOE.

"Hay que pasar a la acción de manera responsable y sostenible, contando con las personas del territorio, porque esta transición ecológica será justa o no será", ha hecho hincapié.

En este sentido, ha considerado que "no puede ocurrir lo que está pasando" con la Junta con la implantación de las energías renovables. "No es de recibo que no exista una planificación urbanística que recoja dónde tienen que implantarse, que se cuente con la gente del territorio para poder implantar esas energías renovables", ha añadido.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Jaén y parlamentario andaluz, Víctor Torres, se ha referido a la trayectoria de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, que la "avala hundiendo la sanidad pública cuando fue consejera de Salud".

"Moreno Bonilla, en lugar de cesarla y echarla a su casa por la privatización de la sanidad y los contratos a dedo que se están investigando ahora, la nombró consejera de Sostenibilidad. No vamos a permitir que haga con Jaén, con el medio ambiente y con la sostenibilidad lo que hizo con la sanidad pública: destruirla", ha dicho.

Torres ha explicado que en la provincia hay "numerosos alcaldes y alcaldesas que están pidiendo actuaciones e inversiones necesarias y urgentes a esta Consejería", pero "les da el no por respuesta".

Ha aludido a la situación de las vías forestales, "abandonadas" como El Molinillo en Pozo Alcón, la "chapuza" de la Transversal de Las Villas o el "ninguneo" a los alcaldes cuando se les dice que intervengan en el deslinde o mejora de las vías pecuarias. A esto ha sumado los problemas para el desarrollo económico de los pueblos "cuando son años, años y años los que tarda Medio Ambiente en tramitar los informes".