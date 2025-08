PSOE-A denuncia que la "vía andaluza" de Moreno es "criticar a Sánchez y Montero cada vez que le ponen un micro"

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha criticado la estrategia de "confrontación" con el Gobierno de España que, en su opinión, mantiene el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y en esa línea ha denunciado que la "vía andaluza" de la que presume el también líder del PP-A consiste en "criticar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, "cada vez que le ponen un micro" por delante.

Así lo ha censurado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha acusado a Moreno de gobernar con "hipocresía", al estar "todos los días sonriendo a una cámara" mientras, a la vez, está "confrontando constantemente con el Gobierno de España" y olvidando "a los andaluces que están sufriendo por culpa de las políticas del PP" que, según denuncia, aplica el presidente de la Junta.

En esa línea, María Márquez ha señalado que si, "cada vez que Moreno Bonilla nombra a Pedro Sánchez o a María Jesús Montero, eso tuviera como resultado que un andaluz tuviera cita en el médico, o una familia con niños con necesidades educativas especiales tuviera acceso a una beca o un derecho digno para que su niño se pudiera desarrollar con todas las oportunidades, tendríamos todos los problemas de Andalucía resueltos".

Y es que, según ha incidido en criticar la dirigente socialista, el presidente de la Junta y del PP-A "está centrado en la confrontación" y no "en resolver los problemas de los andaluces", porque eso último "le da igual absolutamente", según ha opinado.

María Márquez se ha preguntado en esa línea cómo "una persona que le da todos los meses 2.000 euros del dinero de todos a sus cargos públicos del PP para que se alquilen una vivienda en Sevilla, va a ser consciente de la realidad" y va a ser "capaz de empatizar con los problemas de vivienda que tiene la gente en este país o en esta comunidad autónoma".

"Imposible" que así empatice Moreno con esos problemas, según ha venido a añadir María Márquez, que también ha criticado que al presidente de la Junta pueda parecerle "normal que el Ayuntamiento de Sevilla", gobernado por el PP, haga viviendas de protección oficial (VPO) "por 300.000 euros", y que ha denunciado que el líder 'popular' "mira a Andalucía desde una posición de superioridad y de endiosamiento que no se corresponde para nada con la realidad de los andaluces".

EL PP CONTRIBUYE A "EMBARRAR LA VIDA PÚBLICA"

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A también ha venido a acusar al PP de ser "quien está embarrando la vida pública y la política en este país" junto a "la extrema derecha, que son lo mismo" que los 'populares', "tanto monta, monta tanto", ha agregado.

En esa línea, ha subrayado que "hasta" a la expresidenta de la Comunidad y del PP de Madrid Esperanza Aguirre se la vio en manifestaciones convocadas ante la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid "cortando el tráfico", y el recién nombrado nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, "dijo que a Pedro Sánchez había que sacarlo de este país metido en un maletero".

María Márquez ha recordado además la denuncia que anunció recientemente por recibir "mensajes de acoso e insultos en las redes sociales por hacer una publicación defendiendo" a su partido, y ha continuado preguntando "quién está embarrando la vida pública para que todos los días aparezcan sedes del PSOE en distintos pueblos, en distintos rincones de este país, con pintadas insultando" y "amenazando" a los socialistas.

Ha criticado que ni el PP "ni la extrema derecha" se dedican a "cortar" eso, y ha sostenido que "el Partido Popular y Vox no se diferencian en nada en el acoso que estamos sufriendo los políticos socialistas".

SOBRE LA "VÍA ANDALUZA" DE MORENO

"No paran", se ha quejado María Márquez, que ha tachado también de "mentira" la "vía andaluza" de supuesta moderación y diálogo que reivindica el presidente de la Junta que aplica en esta comunidad.

"La 'vía andaluza' es que Moreno Bonilla, cada vez que le ponen un micro, critica a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero", ha denunciado la dirigente socialista, que también ha señalado que "la 'vía andaluza' es que la portavoz del Gobierno" de la Junta --Carolina España--, desde el Palacio de San Telmo, que "es la sede que representa al Gobierno de Andalucía, que nos debería representar a todos, lo único que hace es confrontar con el PSOE".

Tras criticar que también "el portavoz del PP en el Parlamento, el portavoz del PP en Andalucía, todos los consejeros, todos los cargos del Partido Popular, cada vez que hablan es para criticar al PSOE, para confrontar con Pedro Sánchez", María Márquez ha reprochado al Gobierno andaluz que no haga ni "una propuesta", que no diga "nada nuevo", que no plantee "un proyecto de futuro, una solución para la sanidad", o para "los niños con autismo, los jóvenes que no tienen vivienda" o "para que los autónomos no tengan que rellenar tantos papeles cada vez que se les pide o que quieren hacer cualquier cosa".

"No hay ninguna propuesta de desarrollo de nuestra industria, de nuestra economía" por parte de la Junta que gobierna Moreno, según ha continuado criticando María Márquez, que ha lamentado así que "lo único que hay es confrontación", y "cuando el PSOE le hace propuestas" al Gobierno andaluz, el PP-A lo que hace es "votar en contra", según ha criticado también la vicesecretaria general del PSOE-A.

Al respecto, la portavoz parlamentaria ha puesto de relieve que, "desde septiembre del año pasado hasta ahora", en el curso político recién acabado, el Grupo Socialista ha presentado "5.028 iniciativas en el Parlamento de Andalucía", y "el PP sólo ha votado a favor de 33", es decir "del 0,6%", según ha llamado la atención antes de concluir que el Gobierno del PP-A "desprecia" a la oposición, "no dialoga, se cree superior y lo único que hace es utilizar los recursos de todos los andaluces para confrontar con el presidente Sánchez".