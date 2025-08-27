PSOE-A describe a Moreno como el presidente andaluz "más flojo" y afea que no reúna al Consejo de Gobierno esta semana

Archivo - El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, en una rueda de prensa en la sede regional. (Foto de archivo). - PSOE DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha descrito este miércoles al líder del PP-A, Juanma Moreno, como "el presidente más flojo de la historia de Andalucía", al tiempo que ha afeado que no reúna al Consejo de Gobierno este miércoles, que es el día habitual de las reuniones semanales del Ejecutivo andaluz, que celebró su último encuentro antes del paréntesis vacacional veraniego el pasado 4 de agosto.

En rueda de prensa en la sede del PSOE de Granada, Francisco Cuenca se ha preguntado así "dónde está Moreno Bonilla". "No lo sabemos, está en la nada", se ha respondido el portavoz socialista, que ha criticado que el presidente de la Junta "ha estado desaparecido a pesar del difícil verano que hemos tenido los andaluces", con incendios como el registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba o los forestales que han afectado a "decenas de municipios".

En la misma línea se ha pronunciado, paralelamente, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha criticado "el verano que se está pegando 'el señorito' de Moreno Bonilla".

"Una semana en Japón a gastos pagados por los andaluces. Tres semanas sin verle el pelo con Andalucía minada de incendios. Reaparece en la feria (de Málaga), en vez de visitando a los andaluces afectados", ha continuado relatando María Márquez en su comentario en la citada red social que finaliza con la pregunta de "cuándo va a trabajar el presidente de la Junta".

Francisco Cuenca, por su parte, ha incidido en denunciar que Moreno ha estado "desaparecido" en un verano "difícil" para Andalucía, y ha criticado que, "cuando ha aparecido de 'turronero', se ha dedicado a mirar a Andalucía, a los andaluces, desde una barrera, porque él entiende que Andalucía es como un escenario" al que "se asoma desde la barrera como si fuera un espectador", ha opinado el portavoz socialista.

Cuenca ha contrapuesto la manera de "trabajar y abordar los problemas" que tiene el Ejecutivo de Moreno y el Gobierno de España, "liderado" por la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien este pasado martes, en la reunión del Consejo de Ministros, "daba propuestas de iniciativa, de resolución a los más de 114 municipios que han sufrido terribles incendios durante este verano".

EL GOBIERNO DE MONTERO, "AL PIE DEL CAÑÓN, TRABAJANDO"

De esta manera, el representante del PSOE-A ha subrayado que el Gobierno de Montero ha estado "al pie del cañón, trabajando y tomando decisiones ahora, cuando es necesario, cuando hay que estar", mientras que "de Moreno Bonilla no sabemos nada", según ha insistido en denunciar Francisco Cuenca, que ha tachado de "indolente" al presidente de la Junta, así como de "indecente y flojo".

Cuenca ha augurado "los andaluces toman buena nota" y esa actitud le va a "pasar factura en el juzgado o en las urnas" a Juanma Moreno, a quien ha reprochado que ha aparecido este mes de agosto en "dos 'raticos' de feria, de fiesta", que "ha utilizado para embroncarse, para lanzar ignominias, acusaciones, broncas, siempre contra el Gobierno de España, utilizando a sus adláteres para lanzarle ataques permanentes a María Jesús Montero".

Frente a ello, el portavoz socialista ha reivindicado además que el PSOE sí está y ha estado "trabajando todo el verano en primera línea, atendiendo a las necesidades, a dificultades que tienen los andaluces y, por supuesto, pidiendo que den respuesta, que den la cara los representantes, los consejeros del Gobierno andaluz, que han estado desaparecidos, y cuando han aparecido ha sido para lanzar basura, mentiras, atacar al Gobierno de España", ha criticado antes de concluir valorando, además, que el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha "propiciado" que se convocara la Diputación Permanente para reclamar comparecencias y explicaciones a consejeros de la Junta por cuestiones como los incendios forestales de este verano.