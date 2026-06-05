El PSOE destaca el apoyo mayoritario para mejorar la situación de los Centros Sociales de Diputación

El diputado provincial del PSOE, Juan Francisco Torregrosa. - PSOE GRANADA

GRANADA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha resaltado el apoyo mayoritario de las formaciones con representación en el pleno de la institución provincial a una moción que el PSOE presentó en el último pleno con objeto de mejorar la situación de las y los trabajadores de los centro sociales y ha afirmado que "ahora le toca cumplir al gobierno del PP".

El diputado provincial Juan Francisco Torregrosa ha demandado al presidente Francisco Rodríguez y su equipo que "se pongan a trabajar ya para revertir las carencias que existen en materia de personal en lugar de atacar a la oposición".

"Bien podía reconocer que existen problemas para ponerle soluciones y reconocer, cuando presume de logros, que esas mejoras provienen de gestiones previas de los anteriores gobiernos socialistas", ha expuesto.

A juicio de Torregrosa, las plantillas no pueden seguir "sobresaturadas" con doblajes como los que se dieron semanas atrás con un total de 13 o que entre los meses de enero y abril se hicieron más de 80 en el Centro Reina Sofía de o más de 20 en La Milagrosa, ambos en Armilla.

"El personal asume tareas que no le corresponde y no para de ver como aumentan los días que se les debe de horas planificadas. Solo en la Residencia Rodríguez Penalva de Huéscar asciende a 1.000 días", ha apuntado.

"Entre otros asuntos, también se están negando los días de asuntos propios cuando es un derecho que tienen las profesionales, que ven como se modifican continuamente sus cuadrantes, lo que les complica realizar algo tan sencillo e importante como la conciliación familiar", añade.

"Gracias a que todos ellos piensan en los usuarios que tienen a su cargo se mantiene el servicio, que de no ser por los trabajadores ya habría colapsado", ha apostillado.

El socialista ha reclamado al gobierno del PP "diligencia y voluntad para dialogar y que el presidente se reúna y atienda las demandas de las secciones sindicales. Cuando hay voluntad para comprar el Banco de España por más de nueve millones de euros se compra y así con otras muchas cuestiones, que en el caso de los centros sociales hasta ahora no ha ocurrido bajo el gobierno del PP", ha concluido.

MOCIÓN DE CAPRIGRAN

Asimismo, el grupo del PSOE en Diputación también ha valorado el respaldo "unánime" del pleno a una moción a favor de que la institución provincial mantenga su apoyo al Centro de Selección y Mejora Genética del Caprino andaluz que gestiona la Asociación Nacional de Criadores de Caprino de Raza Murciano-Granadina (Caprigran) en Fuente Vaqueros.

"Debe atenderse un convenio firmado en etapas anteriores, que está pendiente de firma para continuar su actividad, y que se mantenga una aportación económica de 100.000 euros que en el presupuesto de 2026 ha desaparecido", han expuesto los socialistas que han subrayado que de este centro de referencia "dependen cientos de familias en la provincia y, además, es un claro ejemplo de la lucha contra la despoblación".

Así, han remarcado que "cuando de un territorio se marchan las explotaciones ganaderas de cabras ya queda poquito o nada más de lo que vivir. Apoyar este centro es fortalecer y modernizar el sector caprino y fijar negocios en territorios en despoblación".

"El gobierno del PP en Diputación tiene también que llevar a la práctica este acuerdo y que Caprigran y el centro que gestiona cuente con el apoyo, como ha ocurrido hasta hora, de la institución provincial", han concluido.