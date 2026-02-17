El PSOE destaca que más de 40.000 personas en Córdoba se benefician de la subida del SMI

El diputado por el PSOE de Córdoba y portavoz de Seguridad Social en el Congreso, Alberto Mayoral. - PSOE

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Córdoba y portavoz de Seguridad Social en el Congreso, Alberto Mayoral, ha defendido este martes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como "una decisión política que mejora vidas y que vuelve a demostrar una verdad sencilla", que "cuando la gente trabajadora avanza, la derecha siempre vota en contra".

Frente a esto y según ha informado el PSOE en una nota, el diputado socialista ha resaltado que su partido "pone en valor que más de 40.000 personas en la provincia de Córdoba se benefician de esta subida, y el dato que lo deja aún más claro es que el 65,8% de las personas beneficiarias son mujeres. Hablamos de más de 26.000 cordobesas que ganan más. Esto es igualdad real, la que se cobra en la nómina", ha señalado Mayoral.

El portavoz socialista ha acusado a PP y Vox de "hacer oposición contra el salario", pues "llevan años repitiendo el mismo patrón, se oponen, meten miedo y se colocan del lado de los de siempre. Nunca están cuando se suben sueldos, nunca están cuando se protegen derechos, nunca están cuando se combate la precariedad. Siempre en contra".

Mayoral ha subrayado que la subida del SMI "no es un debate técnico, es un debate de modelo", de modo que, mientras que "hay quien cree que Córdoba tiene que competir pagando poco, noosotros decimos lo contrario", que "Córdoba avanza pagando mejor, y eso empieza por poner un sueldo digno y por frenar a quienes quieren convertir el salario mínimo en el salario habitual".

Por todo ello, Mayoral a instado a "que se retraten, o con más de 40.000 cordobeses y cordobesas, o con quienes quieren mano de obra barata. Nosotros lo tenemos claro", en el PSOE apuestan por "salarios dignos, derechos y Seguridad Social fuerte. La derecha también lo tiene claro", su única acción es "bloquear".