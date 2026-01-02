PSOE-A destaca que los nuevos PGE y modelo de financiación llevarán el "acento andaluz" de Montero: Da "tranquilidad"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez. - MIGUEL ÁNGEL JUNQUERA/PSOE-A

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha valorado que tanto el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el nuevo año 2026 en el que trabaja el Ministerio de Hacienda, como el nuevo modelo de financiación autonómica que también tiene previsto presentar próximamente el mismo departamento del Gobierno central, llevarán el "acento andaluz" de la titular de dicha cartera, que es también la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

"¿Qué más tranquilidad que esa?", ha preguntado al respecto la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha reivindicado la importancia de esos dos proyectos en los que trabaja en este momento el Ministerio de Hacienda.

En esa línea, María Márquez ha remarcado que el debate sobre el modelo de financiación autonómica, que lleva más de una década pendiente de renovarse, es un "debate nada menor", y tras ello ha valorado la "tranquilidad" que, en su opinión, deben tener los andaluces al "saber que quien está diseñando un nuevo marco de financiación para los distintos territorios de este país tiene acento andaluz".

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha apostillado que cuando dice "acento andaluz" se refiere "no sólo" al habla de Montero, a quien "siguen criticando por eso", según ha lamentado, sino también en relación "a la visión que tiene de las necesidades de financiación de una tierra como la nuestra".

En esa línea, María Márquez ha defendido que la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas sabe "cuáles son" los "problemas estructurales" de los andaluces, "cómo podemos converger" y "mejorar nuestra posición respecto al conjunto del país", por lo que, para los andaluces, "es una tranquilidad tenerla a ella haciendo este trabajo", según ha insistido en defender.

La vicesecretaria general del PSOE-A ha reivindicado también que "el mejor aval de María Jesús Montero es su gestión con lo concreto y con lo general", así como ha remarcado que, "a lo largo de toda su carrera política", la dirigente socialista "siempre ha tenido en el centro de su acción política Andalucía, los intereses" de esta comunidad, y ello pese a las veces que desde el PP-A hayan dicho "que viene el lobo" advirtiendo de posibles actuaciones impulsadas por la líder del PSOE-A que perjudiquen a la comunidad autónoma, según ha apostillado.

En esa línea, María Márquez ha criticado "cuántas veces ha dicho" el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que "María Jesús Montero beneficia a los catalanes frente a los andaluces", cuando eso es "mentira", y así "se ha terminado demostrando siempre", según ha aseverado.

De este modo, la vicesecretaria general ha reivindicado que "todas las decisiones que ha habido que tomar respecto a la financiación" y que "ha tomado María Jesús Montero han terminado beneficiando a Andalucía, y se ha demostrado que Moreno Bonilla mentía, que en vez de colaborar estaba poniendo palos en las ruedas de manera interesada para hacer daño desde la mentira", y al respecto ha advertido de que "la gente penaliza en política" la estrategia del "y tú más", y "la gente está muy cansada" de eso "y de los rifirrafes políticos". "La gente lo que quiere son soluciones a sus problemas", ha zanjado la representante del PSOE-A.