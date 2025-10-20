El PSOE destaca que los seis millones del Gobierno "revitalizarán" seis municipios de los Montes Occidentales de Granada

ESCÓZNAR (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Granada ha destacado que los seis millones de euros que el Gobierno de España, a cargo de los fondos EDIL, ha transferido a la Diputación Provincial "revitalizarán" la zona de los Montes Occidentales con la puesta en marcha de proyectos que repercutirán en seis municipios en materia de cuidado de las personas, vivienda, puesta en valor del patrimonio natural y cultural y transición ecológica.

En concreto, los municipios beneficiados serán Íllora, Colomera, Moclín, Montefrío, Zagra y Algarinejo. En Escóznar, junto a miembros del grupo socialista en la Diputación de Granada, alcaldes y portavoces socialistas de la zona; el regidor de Íllora, Antonio Salazar, ha destacado que el respaldo del Gobierno de España permitirá una "cohesión territorial, además de promocionar el turismo y el patrimonio o crear centros de día como los de Escóznar o Zagra para atender a personas dependientes".

Sobre esta futura instalación, Salazar ha apuntado que favorecerá el empleo y evitará la despoblación", un ámbito este último por el que ha agradecido al Ejecutivo de Pedro Sánchez su labor en la lucha ante el reto demográfico. "Las políticas socialistas pretenden siempre dar vida a nuestros pueblos", ha apostillado.

Asimismo, el alcalde Moclín, Marco Antonio Pérez, ha incidido en la importancia que tendrán estos fondos para "la reconstrucción de nuestro patrimonio y del turismo en general. Una vez más el presidente Pedro Sánchez, gracias a estos fondos europeos, apuesta por el medio rural y porque los pequeños y medianos municipios podamos seguir avanzando".

Por su parte, la portavoz del grupo socialista en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha indicado que esta inversión es "una buena noticia para estos pueblos de la comarca occidental de los Montes Orientales, que necesitan la ayuda del Gobierno de España".

"El presidente del Gobierno ha sido sensible con ellos porque necesitan un impulso para poder revitalizar su vida, su economía y el bienestar de las personas", ha señalado Gómez para afirmar que "son proyectos con sello socialista que llevamos mucho tiempo reivindicando y trabajando en ellos".

"Actuaciones importantes", ha subrayado la socialista, que van a tener que ver con el cuidado de las personas --caso del centro de día de Escóznar (Íllora), además de otros centros que va a haber también por la comarca--, o la vivienda para "acabar con la problemática de vivienda vacía en algunos de los territorios de estos pueblos".

Gómez ha aludido también a la apuesta por el patrimonio natural y cultural de estos municipios "gracias a la puesta en valor de muchos de los yacimientos que tienen que ver con las civilizaciones antiguas que se han asentado en estos territorios", además del compromiso con la transición ecológica.