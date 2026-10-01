El PSOE dice que el alcalde de Córdoba gasta en el programa de Patrimonio tras contratar una plataforma para sustituirlo

La edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González. - PSOE

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha criticado este jueves que el alcalde de la ciudad, José María Bellido, "mantiene el gasto en el antiguo programa de Patrimonio, pese a haber contratado por más de 6 millones de euros una nueva plataforma que incluye esa gestión".

Ello, según ha informado el PSOE en una nota, ha llevado a González a preguntarse "¿ee qué sirve comprometer millones en una nueva herramienta si seguimos pagando la anterior? Bellido debe explicar qué parte del nuevo sistema se está utilizando, qué sigue pendiente y por qué los cordobeses tienen que continuar sosteniendo ambos".

La portavoz socialista ha señalado que "han transcurrido más de 19 meses desde la formalización del contrato de renovación tecnológica y que, lejos de cerrar la transición, el gobierno municipal del PP acaba de aprobar otra anualidad de mantenimiento del aplicativo anterior", argumentando González que "los millones aparecen en los anuncios, pero los resultados tienen que aparecer en el Ayuntamiento. Contratar una modernización no basta, hay que hacerla funcionar y responder por cada euro público".

Según ha precisado la concejala del PSOE, "el decreto firmado el pasado 21 de septiembre autoriza la segunda prórroga del mantenimiento de las licencias del aplicativo de Gestión Patrimonial con Aytos Soluciones Informáticas por 24.926 euros, IVA incluido. La prórroga abarca desde el 22 de noviembre de 2026 hasta el 21 de noviembre de 2027".

Junto a ello, González ha recordado que "el nuevo contrato, formalizado el 13 de febrero de 2025 con T-Systems ITC Iberia, asciende a 6.019.750 euros, IVA incluido, para ocho años. Incluye la implantación, desarrollo, puesta en funcionamiento, mantenimiento y evolución de un sistema integrado de contabilidad, gestión económica, patrimonio y padrón municipal".

Además, "Bellido anunció que la plataforma estaría a pleno rendimiento a finales de 2025", pero "estamos terminando septiembre de 2026 y su gobierno sigue autorizando pagos para mantener el antiguo programa de Patrimonio hasta noviembre de 2027. Que explique dónde está el problema, quién está haciendo el seguimiento y cuándo se va a completar la sustitución".

Para González, esta situación pone en cuestión la capacidad del Gobierno municipal para convertir sus anuncios en resultados. "El alcalde no puede exhibir un contrato millonario como un éxito y después guardar silencio cuando hay que seguir prorrogando lo que iba a sustituirse. Su responsabilidad continúa después de la foto".

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que reclamará los informes que justifican esta nueva prórroga, el estado de implantación de la nueva herramienta de patrimonio, las cantidades efectivamente abonadas y el coste de mantener ambos sistemas. También exigirá conocer las obligaciones contractuales pendientes y las medidas previstas ante posibles retrasos o incumplimientos.