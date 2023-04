PSOE dice que la AP "estorba en los planes de privatización" y Salud defiende que Andalucía "es la que más invierte"

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista María Ángeles Prieto ha señalado que la situación "es crítica" en atención primaria, nivel asistencial que "estorba en los planes de privatización" de la sanidad, en los que la "Andalucía de Juanma Moreno está avanzando", mientras que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha defendido que, según los datos publicados este mismo miércoles, "somos la comunidad que más invierte en primaria, un 17%, y la que menos destina a conciertos sanitarios".

Así, en comisión parlamentaria, Prieto ha incidido en que la situación "es crítica" en atención primaria y que los centros de salud "se están convirtiendo en los ambulatorias de hace 40 años", para añadir que lo que "hay encima de la mesa es un desconocimiento muy importante" de este nivel asistencial y que "solo saben que les estorba en sus planes de privatización".

"No solo es un problema no saber qué hacer con la atención primaria, sino que la deterioran, asfixian y colapsan para justificar esa situación de emergencia que mantiene en la orden de privatización y permitir que la privada asalte los centros de salud". "Las medias de rescate del primaria necesitan presupuesto, más plantillas, mejora de las ratios y esto es justo lo que no pone sobre la mesa", porque "en el presupuesto de 2023 no pone una subida del 25% del presupuestos en atención primaria".

Sin embargo, "hay un 20% más para conciertos, propaganda y productividad de los directivos", ha asegurado Prieto, que ha lamentado que vean la sanidad "como terreno en el que hacer negocio, y esta visión la atención primaria estorba". "La primaria tiene un grave problema y se llama PP y en Andalucía Moreno está avanzando en la carrera de la privatización de la sanidad".

Catalina García, por su parte, que ha negado "desastre y caos" en primaria, ha destacado que "son plenamente conscientes de que, para optimizar la asistencia sanitaria, nuestro principal reto es la apuesta por la atención primaria", y para ello "más de tres de cada diez euros sanidad pública durante 2023 se invertirán en atención primaria", cifra que "permitirá, entre otras cosas, el desarrollo de una nueva estrategia de salud".

"NUESTRO COMPROMISO ES ALCANZAR UNA DEMORA MEDIA DE 48 HORAS"

"El 2023 será un año clave en Andalucía porque vamos a fijar las bases para la transformación estructural del sistema sanitario público" y "estamos actuando y tomando decisiones de manera que fijemos los cimientos de esta transformación". "Nuestro compromiso es alcanzar un máximo de 48 horas de media para que los andaluces puedan ser atendidos por su médico de familia o pediatra".

Además, a pesar de que las citas de consultas médicas "han aumentado un 14% y las de enfermería un 43% desde 2019", la demora media para consultad presencial para médicos de familia "ha pasado desde su pico máximo de 5,87 días el 28 de diciembre de 2021 a 2,07 días el 4 de abril de 2023", lo que supone "un descenso del 21% sobre los datos de demora que presenté en esta misma comisión hace apenas dos meses". "Una progresión descendente que también se observa para las consultas telefónicas", ha añadido

Asimismo, y en contra de las acusaciones de la privatización, ha dicho que el Gobierno de la Junta se ha dedicado desde que llegó "a estabilizar a los profesionales y a invertir más que nunca", de modo que le ha pedido al PSOE "cambiar el discurso". "Les ganamos en ejecución y en gestión", ha destacado, para añadir que el gobierno andaluz "lo que hace es luchar por un modelo de atención primaria para el siglo XXI y los años venideros". "Tenemos claro qué queremos para la primaria y lo demostramos con hechos y dinero".

Por su parte, la diputada de Vox Ana María Ruiz ha hablado de "caos" en la sanidad pública en general y en la primaria en particular, y ha indicado que "la responsabilidad no es solo del PP, sino del PSOE que durante 40 años el único interés que ha tenido era contentar a unos cuantos amiguetes y familiares pensando en cubrir expediente a corto plazo".

Pero, ha añadido, con el PP "todo sigue igual". Ha criticado, igualmente, la consultad de acogida, que "en ningún momento se consensuó en mesa sectorial" y que "solo soluciona una de cada 80 consultas dirigidas a los médicos de familia". "Si no tienen una estrategia vacacional eficiente este verano, sufrirán una falta de atención por déficit de profesionales sanitarios", ha concluido.

De otro lado, la diputada del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora ha reprochado a la consejera que haya sacado "los mismos datos" que en la última comparecencia y que "no haya dicho nada" sobre la huelga de los médicos, y ha asegurado que le parece "grave" que haya acordado un nuevo modelo de atención primaria al que dedicará al menos un 25% del presupuesto, pero "no diga de dónde va a sacar ese dinero", y otro es la reducción de las agendas, sobre la que "están en desacuerdo muchos médicos y que parece ser que entrará en vigor el 4 de mayo".

En este sentido, Mora ha vuelto a incidir en la comisión en "el chantaje indecente a los médicos" por parte de los responsables de distrito --ya denunciado en rueda de prensa--, que "están mandado emails con solicitudes para que renuncien a la reducción de la agenda". Además, ha vuelto a criticar también que la Consejería de Salud está abriendo expedientes disciplinarios a "los líderes del Sindicato Médico de Atención Primaria", lo que ha calificado de "represión sindical".

Desde Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que ha mandado "un abrazo solidario" a los médicos, ha lamentado el "incumplimiento flagrante" de las condiciones que se pusieron sobre la mesa para no movilizarse por parte del Sindicato Médico Andaluz (SMA). Y, ha añadido, "no solo no se cumplen sino que se está desincentivando su cumplimiento". "Se están metiendo en un laberinto", ha afirmado, y ha preguntado a la consejera sobre los cambios que plantean para la formación de internos residentes.

Por último, el popular Antonio Saldaña ha afirmado que los responsables del antiguo gobierno "se han montado en un bulo con la sanidad pública que es un taburete con tres patas", y son que "hagan lo que hagan están destruyendo la sanidad pública y el nuevo gobierno quiere privatizar la sanidad, y que la atención primaria en Andalucía es peor que en España".