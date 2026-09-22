PSOE-A dice que Moreno "miente" al apuntar que el Comité de las Regiones tratará sobre Ceuta en su reunión en Irlanda

La eurodiputada del PSOE Lina Gálvez. - PSOE-A

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada socialista andaluza Lina Gálvez ha aseverado este martes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "miente" al "lanzar a la prensa que el tema de Ceuta se va a tratar en el encuentro que va a tener el Comité de las Regiones" de la Unión Europea este miércoles, 23 de septiembre, en Irlanda.

"Eso no aparece en el orden del día, no está por ningún lado", ha señalado en ese sentido Lina Gálvez en un audio remitido a los medios de comunicación después de que la vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, haya señalado este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que Juanma Moreno expondrá la crisis registrada en Ceuta ante la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones (CdR) que se celebrará este miércoles en la ciudad irlandesa de Mullingar.

"La voz de Juanma Moreno será también la voz de los ceutíes, a quienes hace más de cincuenta días les quitaron su libertad, su normalidad y su seguridad", ha aseverado Carolina España, quien ha llamado además la atención acerca de que, hasta ahora, "ha dicho más Europa que el Gobierno de España en defensa de Ceuta".

Lina Gálvez ha respondido a la consejera portavoz del Gobierno andaluz que si se está hablando de Ceuta en Europa "es precisamente porque el Partido Popular y Vox lo están llevando allí", y ha agregado que Moreno "simplemente miente" al apuntar "que se vaya a tratar el tema de Ceuta" en dicho encuentro del Comité de las Regiones, "a no ser que lo saque en algún momento, porque no está, no aparece en el programa ni en el orden del día", ha apostillado.

La eurodiputada socialista ha considerado que el presidente andaluz "lo único que pretende es confrontar y echar más madera". "Parece que la gente no lee sobre Europa, o no sabe que Andalucía es Europa, Ceuta es Europa", como "dijo el otro día muy claramente" la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que "cerró filas en el discurso del estado de la Unión del miércoles pasado de forma muy clara con el Gobierno de España, diciendo que Ceuta es España, es Europa, y lo que hay que hacer es estar ahí, precisamente porque esa es una frontera europea", ha continuado Lina Gálvez.

Por ello, la representante socialista ha emplazado a Moreno a que "deje de mentir y de echar más leña al fuego, porque lo que hay que hacer es buscar soluciones y no polarizar más todavía a la sociedad", según ha zanjado la eurodiputada andaluza.