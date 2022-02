PSOE-A dice sobre la oferta de Sánchez para Castilla y León que "el PP siempre ha estado más a gusto con Vox"

CÓRDOBA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha opinado este martes que "el PP siempre ha estado mucho más a gusto con Vox que con el PSOE", respondiendo así a la pregunta de si cree que el PP aceptará la oferta que el líder de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha hecho este mismo martes al PP de que tendrá la abstención del PSOE para la investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco, como presidente de Castilla y León, si el PP rompe sus acuerdos con Vox en toda España.

En declaraciones a los periodistas, Férriz, quien ha asistido en Córdoba junto a la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, a la presentación del libro 'Caídos por la República y por la Patria. Los diputados por Andalucía de 1936', ha aclarado que, en cualquier caso, esa cuestión la tiene que "resolver Mañueco, que es la persona que quiere formar Gobierno en Castilla y León, y si no quiere pactar con Vox "tendrá que explicar por qué no", y "si quiere los votos del PSOE, pues al primero que se tendrá que dirigir, como bien ha dicho Pedro Sánchez, es al PSOE de Castilla y León".

En cuanto a la traslación de esta cuestión a Andalucía, la portavoz socialista ha recordado que el popular Juanma Moreno "fue presidente con los votos de Vox" y "no puede hacer ver ahora que los de Vox no tienen nada que ver" con él, cuando lleva "engordando y blanqueando sus políticas" tres años en Andalucía, "donde se han aprobado tres presupuestos con la extrema derecha, con unos acuerdos que implican retrocesos, fundamentalmente para las mujeres", y Moreno "ha transigido porque para él era más importante el sillón de presidente".

En consecuencia, según ha señalado Férriz, "los cordones sanitarios hay que creérselos, y si la derecha del PP no quiere a Vox, pues el primero que tiene que poner un cordón sanitario" es el PP, "pero no hoy, que le interesa coger otro sillón, sino como política general en toda España", pero eso "no está ocurriendo" en Andalucía, donde el PP lleva "tres años gobernando con la extrema derecha", a la que "han engordado" y "ahora los tienen a la puerta".

En consecuencia, en Andalucía "la única opción es un partido progresista, de izquierdas" en el gobierno y con "un presidente como Juan Espadas, o un presidente que es rehén, como lo ha sido estos tres años, de la extrema derecha", y eso es lo que Moreno "debería decirle a la gente, para que vote en libertad y sabiendo lo que va a votar", cuando "toquen las elecciones", aunque ahora en el PP-A "tienen menos prisa" por celebrar los comicios autonómicos en Andalucía.