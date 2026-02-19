El PSOE de Diputación de Córdoba pide una "financiación justa a ayuntamientos" y rechazará "cualquier recorte" del PP

El PSOE de la Diputación de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba ha anunciado que votará "en contra de cualquier propuesta que suponga recortes en la financiación destinada a los ayuntamientos de la provincia o que dé la espalda a las políticas sociales", asegurando la formación que "defenderá siempre una financiación justa para los ayuntamientos", además de rechazar "cualquier recorte del gobierno del PP" en la institución provincial.

Según ha indicado el PSOE en una nota, el portavoz en la institución provincial, Esteban Morales, ha remarcado que "el PP no cuenta con mayoría en el Gobierno provincial y no puede olvidar que necesitan acuerdos". "A diferencia de otros, nosotros tenemos muy clara nuestra posición: no apoyaremos presupuestos que recorten financiación ni que ignoren las políticas sociales ni que recorten en igualdad", ha señalado.

El socialista ha sido contundente al afirmar que no respaldarán "ningún ajuste que perjudique directamente a los pueblos y a la ciudadanía", pues "cualquier recorte en la financiación a los ayuntamientos es un recorte a los servicios públicos, a la atención social y a la calidad de vida de nuestros vecinos".

Asimismo, Morales ha advertido de que tampoco apoyarán "subidas abusivas en tasas como el agua o la recogida de basura", y ha asegurado que "la solución no es cargar sobre los ciudadanos el coste de una mala gestión", sino que "hay que invertir más y gestionar mejor las empresas públicas".

Así las cosas, el Grupo Socialista ha reiterado que su posición responde a "una convicción firme: defender los intereses de la provincia de Córdoba, garantizar servicios públicos de calidad y proteger las políticas de igualdad y bienestar social". "Siempre actuaremos con coherencia y responsabilidad, poniendo por delante los intereses de nuestros municipios y de las personas", ha apostillado el socialista.