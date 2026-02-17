El PSOE de Diputación de Córdoba rechaza el Plan Invierte 2026 "por recortar más de siete millones de euros"

El portavoz del PSOE en la Diputación, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba ha anunciado su voto en contra del Plan Invierte 2026 propuesto por el presidente de la institución provincial, el popular Salvador Fuentes, al considerar que "supone un ataque directo a la financiación de los ayuntamientos cordobeses", pues "recorta más de siete millones de euros a los municipios de Córdoba", y es "una muestra inequívoca de la deriva improvisadora del equipo de Gobierno del Partido Popular".

En este sentido y en una nota, el portavoz del PSOE, Esteban Morales, ha señalado que "la propuesta del PP reduce en más de siete millones de euros la dotación del Plan Invierte respecto al ejercicio anterior", un recorte que los socialistas califican de "injustificable e irresponsable en un momento en que los municipios de la provincia atraviesan una situación especialmente exigente".

"Los consistorios cordobeses, muchos de ellos todavía recuperándose de los efectos de las últimas borrascas, necesitan más recursos, no menos", ha aducido Morales, quien ha añadido que "cuando los vecinos miran a la Diputación esperando apoyo, el PP les responde con un tijeretazo".

"Más allá del recorte en sí", el PSOE ha critciado "el modo en que el presidente pretende tramitar este plan: de espaldas al debate presupuestario, con las cuentas prorrogadas y sin que el equipo de Gobierno haya presentado todavía al Pleno un proyecto de Presupuestos para 2026".

Al respecto, el portavoz del PSOE ha señalado que "aprobar el Plan Invierte antes que los propios presupuestos no es sólo una anomalía técnica, es la confesión pública de una gestión sin brújula", que indica que "Salvador Fuentes quiere sacar adelante sus planes, pero se niega a sentarse a negociar un presupuesto serio que de respuesta a las necesidades reales de la provincia".

El Grupo Socialista ha subrayado que el Plan Invierte es "el principal instrumento de cooperación económica entre la Diputación y los ayuntamientos, y que cualquier reducción en su dotación penaliza de manera desproporcionada a los municipios más pequeños, aquellos con menor capacidad recaudatoria y más dependientes de los recursos provinciales".

"Recortar este plan no es un ajuste técnico: es una decisión política que tiene nombre y apellidos en cada pedanía, en cada barrio rural, en cada obra paralizada", han asegurado desde el Grupo Socialista, que votará "en contra del Plan Invierte 2026 tal y como ha sido presentado", además de exigir al presidente de la Diputación "que rectifique en tres sentidos: primero, que mantenga como mínimo el nivel de inversión de 2025; segundo, que presente de inmediato el proyecto de Presupuestos de 2026 para su debate y negociación con todos los grupos políticos, y tercero, que abra un proceso de diálogo real con los municipios antes de aprobar instrumentos que condicionan su capacidad de inversión".

Para concluir, el PSOE ha reafirmado su "compromiso con un modelo de Diputación al servicio de los pueblos, que garantice la equidad territorial, refuerce la autonomía local y actúe como palanca de desarrollo económico y social para el conjunto de la provincia de Córdoba". "Los municipios no son moneda de cambio: son el corazón de la vida provincial, y merecen una institución a la altura", ha apostillado Morales.