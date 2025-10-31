PSOE en Diputación pide al PP "rigor" con la presa de Siles (Jaén) y que "dejen de engañar" a los agricultores

JAÉN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Jaén ha pedido al PP "rigor" con la presa de Siles y que dejen de engañar a los agricultores de la comarca. El diputado socialista Javier Perales ha acusado a los populares de "poner trabas" y "torpedear" el procedimiento de las concesiones de riego, llegando hasta la Audiencia Nacional.

"Las concesiones se van a conceder dentro de poco y lo único que se busca con esta moción es engañar a la comarca. Todo esto es una puesta en escena con fines políticos, siempre en estas fechas cuando los agricultores están más sensibles ante la proximidad de la campaña", ha dicho Perales respecto a la moción que ha llevado el PP al pleno de la Diputación para exigir al Gobierno de España las concesiones de riego para esta infraestructura inaugurada hace diez años.

Perales ha detallado las enmiendas que el grupo socialista ha presentado, como incluir una partida en el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para las conducciones de riego de la presa de Siles; instar a la Junta a la redacción del proyecto para la creación de una red de riego que en colaboración con las comunidades de regantes que lleve el agua a los cultivos; e instar a la Junta de Andalucía dentro de su ámbito competencial la concesión de subvenciones a las comunidades de regantes para la creación de infraestructuras hidráulicas de riego.

Por otro lado, el PSOE ha aprobado su moción para que la Diputación exija a la Junta de Andalucía que garantice la eficacia del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía tras "los graves fallos reconocidos por el propio Gobierno andaluz". La moción ha sido aprobada con los votos del PSOE y el rechazo del PP.

Asimismo, el pleno de la Diputación ha aprobado la moción presentada por el PSOE, con el voto en contra del PP, en la que se le exige a la Junta a "no seguir desmantelando" los servicios sanitarios del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y a la recuperación, "cuanto antes" de las especialidades perdidas y deficitarias, junto con el servicio de Urgencias.

Por último, el PSOE ha indicado que la cofinanciación de los fondos EDIL es una exigencia europea y la Diputación "ha aportado ya a esos fondos mucho más de lo que ha aportado a cualquier otra ayuda de fondos europeos". Sobre la petición de cofinanciación formulada por el PP, los socialistas han sostenido que sería acertada "si hubiera incluido a la Junta de Andalucía y le hubiera pedido a Moreno Bonilla que por una vez en la vida demostrara su compromiso con la provincia aportando ese 15 por ciento" de dinero que le corresponde poner a los ayuntamientos.