El PSOE elige este sábado a Raquel Ruz como secretaria general en la capital en sustitución de Paco Cuenca

GRANADA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal Raquel Ruz será elegida este sábado nueva secretaria general de la agrupación local socialista en Granada capital, en sustitución de Paco Cuenca, que ha dado un paso al lado para centrarse en su labor como portavoz del PSOE en el ámbito autonómico, tras cerrarse el plazo para la presentación de candidaturas este viernes por la mañana sin otra propuesta que la que encabeza la que fuera edil de Economía o de Protección Ciudadana en la ciudad de la Alhambra.

Ruz lleva a la asamblea local que se reúne este sábado para elegir la nueva dirección del partido en la capital granadina una lista para la comisión ejecutiva municipal en la que cuenta con el también concejal Eduardo Castillo como vicesecretario general y portavoz así como con los históricos dirigentes Manuel Pezzi y Paca Pleguezuelos como presidente de honor y presidenta.

En la lista, a la que ha tenido acceso Europa Press, figuran antiguos delegados de la Junta en la provincia como Pedro Benzal, que es propuesto para la Secretaría de Política Municipal; Mariela Fernández Bermejo, para la de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y Germán González, para la de Educación y Universidad.

Entre los cinco representantes de la propuesta para la representación del PSOE de Granada capital en el comité provincial figuran el exdelegado de Cultura de la Junta en Granada Guillermo Quero y el antiguo edil de Urbanismo Miguel Ángel Fernández Madrid.

"Presentaré mi candidatura a la Secretaría General del PSOE de Granada capital y compartiremos un rato de charla y escucha activa sobre el futuro" de la formación, indicó Ruz a principios de mayo a raíz del inicio de su campaña en la Casa del Pueblo de Zaidín-Genil.

A preguntas de los periodistas esta semana en el Ayuntamiento, detalló que contaría en su dirección con militantes "con presencia" en los diferentes sectores de esta ciudad andaluza con el objetivo, entre otros, de "coser el partido".

El plazo para la presentación de candidaturas se hacía con la convocatoria de la asamblea local de este sábado a finales del pasado abril, "en listas cerradas, completas y bloqueadas" y debiendo "ser paritarias", indicaron desde el PSOE de Granada capital.

Por su parte, en una entrevista con Europa Press, Cuenca justificó previamente su decisión de dar un paso al lado y no aspirar a repetir como secretario general del PSOE de la ciudad de Granada dadas las "competencias amplias, importantes" que asumió el pasado febrero como portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional que lidera María Jesús Montero como secretaria general de la formación en el ámbito autonómico.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada y exalcalde también señaló que no descartaba volver a encabezar la candidatura socialista al consistorio granadino en las elecciones municipales previstas para el año 2027, y no se pronunció, al no estar abierto en ese momento el proceso orgánico local, sobre quien lo pudiera suceder porque era "posible" que hubiera otras personas que presentaran su candidatura aparte de Ruz.

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada Jacobo Calvo descartó por su parte el pasado 9 de mayo presentarse en aras de la unidad del partido, y, ya este pasado jueves, Cuenca reivindicó "sobre todo el trabajo con la militancia" en su balance de gestión al frente de la ejecutiva del partido en el ámbito local de la capital granadina.