PSOE-A enmienda el proyecto de Ley de Tasas que "conlleva un aumento de la carga impositiva a todas luces inoportuna"

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de la comunidad autónoma de Andalucía al que el pasado mes de julio dio luz verde el Consejo de Gobierno de PP y Ciudadanos, y que, según el PSOE-A, conlleva "un aumento de la carga impositiva sobre la ciudadanía andaluza, a todas luces inoportuna y especialmente negativa ante la crisis que atravesamos".

Así se recoge en el texto de la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, consultado por Europa Press, que ha sido calificada favorablemente y admitida a trámite por la Mesa de la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, y que plantea la devolución de dicho proyecto de ley.

El Grupo Socialista justifica su rechazo a este proyecto señalando que "adolece de falta de claridad, en cuanto a sus objetivos, y falta de transparencia y veracidad de las cuentas públicas, en cuanto a sus ingresos se refiere".

Además, desde el PSOE-A indican que no pueden "dejar de ignorar el momento en el que se plantea esta reforma y el impacto que tendría sobre la ciudadanía, en general, y sobre no pocos sectores estratégicos para la economía andaluza, en particular", unos "efectos negativos que desde el Grupo Parlamentario Socialista no podemos aceptar y que, además, vienen recogidos y señalados en los informes que acompañan a la norma emitidos por la Dirección General de Presupuestos, la Dirección General de Tributos de la propia Consejería de Hacienda y Financiación Europea, y el Consejo Económico y Social de Andalucía", según añaden.

El Grupo Socialista apunta que "es difícil hacerse una idea cabal del impacto que tendrá esta norma en los ingresos de la Junta de Andalucía", así como que "los incrementos que la norma prevé son prácticamente imposibles de cumplir".

Y es que, según abunda la enmienda a la totalidad del PSOE-A, "a través del cambio de algunas tasas a precios se estima un aumento del 31% de los ingresos", de forma que "se prevé que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico pase de 72.300 euros a 849.097 euros de ingresos, un incremento de más de 1.000%", mientras que, por ejemplo, "el incremento de las tasas en Agricultura, Ganadería y Pesca Marítima sería de más de un 200%".

También advierte el Grupo Socialista de que en la Consejería de Educación y Deporte se prevé con este proyecto una "aparente caída de un 24% en los ingresos" que "no es real, dado que ese descenso en tasas supone un incremento en precios públicos, como acreditan los informes económicos que se acompañan".

PROYECTO CONTRA LA "BAJADA MASIVA DE IMPUESTOS" DE LA JUNTA

"En definitiva, se trata de un aumento de la carga impositiva sobre la ciudadanía andaluza, a todas luces, inoportuna y especialmente negativa ante la crisis que atravesamos", según la enmienda socialista, que en ese sentido argumenta que "éste es un proyecto de norma que choca frontalmente con el discurso del actual Gobierno de 'bajada masiva de impuestos', un discurso falaz que sigue insistiendo en bajar los impuestos especialmente a las rentas, patrimonios y herencias más cuantiosos, rompiendo el principio de progresividad fiscal que esta nueva norma sigue menoscabando".

Así las cosas, el Grupo Socialista sostiene que esta norma "va a perjudicar al conjunto de la población andaluza" y, "ante el ánimo recaudatorio indiscriminado, menoscaba la economía y el bienestar de los andaluces en el peor momento y de la peor de las formas".

Finalmente, desde el PSOE-A indican que comparten "el informe del Consejo Económico y Social de Andalucía, que abiertamente critica la norma propuesta, por incidir negativamente en sectores especialmente necesitados", y desde el Grupo Parlamentario Socialista se unen "a la propuesta que sugiere el mismo informe para reformular los beneficios fiscales en función de la capacidad económica, suprimir varias tasas de las que el Gobierno prevé crear y, sin duda, se deben modificar otras para incorporar la situación de vulnerabilidad económica como beneficio fiscal para la ciudadanía vulnerable".